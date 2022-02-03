"Холостяк": Прилучний натякнув на розлучення з "татусевою донькою" Карпович

Актор назвав себе вільним чоловіком навіть після відпочинку з колишньою дружиною Агатою Муценієце

У мережі заговорили про закінчення роману російських акторів Павла Прилучного та зірки серіалу "Татусеві доньки" Мирослави Карпович. Нагадаємо, що про відносини зірок стало відомо ще у листопаді 2020 року, коли Карпович відвідувала актора після його побиття в одному з нічних закладів у Калінінграді.

Днями 34-річний актор у сторіс Інстаграму виклав відео, на якому показав свіжообсмажений шматок м’яса на грилі, сказавши при цьому "Вечеря холостяка".

Шанувальники були здивовані таким статусом, адже стосунки з Карпович тривали кілька років і про розлучення пари навіть не було натяків. Хоча варто додати, що 35-річна акторка нещодавно без супроводу Павла несподівано відлетіла до теплих країв.

Також цікаво, що нещодавно Павло Прулічний поїхав на відпочинок із колишньою дружиною Агатою Муценієце та дітьми у Дубай. Як пізніше розповіла сама актриса, цю поїздку вони організували лише заради сина, у якого був день народження.

На своєму YouTube-каналі Агата розповіла, що попри натягнуті стосунки з колишнім чоловіком, якого вона до розлучення звинувачувала у побитті, їм вдалося налагодити комунікацію. "Для мене було великим подарунком те, що Павло був на дні народженны, для Тимоші теж. Він був щасливий", — поділилася актриса.

"Кілька років тому ми були в цьому ж місці. Як швидко діти ростуть!", — підписав спільні фото Прилучний з дітьми та Муценієце, які опублікував у себе в Інстаграмі.

Прилучний та Муценієце в Дубаї з дітьми кілька років тому

У листопаді минулого року Мирослава Карпович висловилася про свої стосунки з Прилучним. Актриса сказала, що щастя любить тишу, і лише зазначила, що навмисне "ніхто нічого не приховує".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський комік, який "доживає своє життя" Гарік Мартиросян показав, як "бігає" вдома за своєю дружиною Жанною Левіною. Зазначимо, що останні місяці гуморист ходить у кепці, прикриваючи свою лисину.