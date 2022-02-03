Укр

"Холостяк": Прилучный намекнул на расставание с "папиной дочкой" Карпович

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Российские актеры никак не комментируют статус своих отношений Новость обновлена 03 февраля 2022, 17:39
Российские актеры никак не комментируют статус своих отношений

Актер назвал себя свободным мужчиной даже послу отдыха с бывшей женой Агатой Муцениеце

В сети заговорили об окончании романа российских актеров Павла Прилучного и звезды сериала "Папины дочки" Мирославы Карпович. Напомним, что об отношениях звезд стало известно еще в ноябре 2020 года, когда Карпович навещала актера после его избиения в одном из ночных заведений в Калининграде.

На днях 34-летний актер в сторис Инстаграма выложил видео, на котором показал свежеобжаренный кусок мяса на гриле, сказав при этом "Ужин холостяка".

Поклонники были удивлены таким статусом, ведь отношения с Карпович длились пару лет и о расставании пары даже не было намеков. Хотя стоит добавить, что 35-летняя актриса недавно без сопровождения Павла неожиданно улетела в теплые края.

Также интересно, что недавно Павел Пруличный укатил на отдых с бывшей женой Агатой Муцениеце и детьми в Дубай. Как позже рассказала сама актриса, эту поездку они организовали только ради сына, у которого был день рождения.

На своем YouTube-канале Агата рассказала, что несмотря на натянутые отношения с бывшим супругом, которого она до развода обвиняла в избиениях, им удалось наладить коммуникацию. "Для меня было большим подарком то, что Павел был на дне рождении, для Тимоши тоже. Он был счастлив", — поделилась актриса.

"Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!", — подписал совместные фото Прилучный с детьми и Муцениеце, которые опубликовал у себя в Инстаграме.

Прилучный и Муцениеце в Дубае с детьми пару лет назад
Прилучный и Муцениеце в Дубае с детьми пару лет назад

В ноябре прошлого года Мирослава Карпович высказалась о своих отношениях с Прилучным. Актриса сказала, что счастье любит тишину, и лишь отметила, что намеренно "никто ничего не скрывает".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "доживающий свою жизнь" российский комик Гарик Мартиросян показал, как "бегает" дома за своей женой Жанной Левиной. Отметим, что в последние месяцы юморист ходит в кепке, прикрывая свою лысину.

Теги:
#Павел Прилучный #Агата Муцениеце #Мирослава Карпович
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