"Це бридко": Шнуров знову принизив Собчак після скандалу з кліпом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 327
Лідер гурту "Ленінград" пояснив свій кліп "Шмарафон" зі співачкою Зоєю
Російський музикант Сергій Шнуров, який днями оскандалився виходом кліпу "Шмарафон" гурту "Ленінград" з молодою виконавицею Зоєю, пояснив, чому пісня була присвячена не менш скандальній телеведучій Ксенії Собчак. Нагадаємо, що співачка Зоя явно називає Собчак "шмарою", а ще натякає на те, що її 5-річний син не є дитиною актора Максима Віторгана, колишнього чоловіка телеведучої.
У себе в Інстаграмі 48-річний музикант зізнається, що його дратують такі люди, як Ксенія Анатоліївна "типу моральні камертони, які нібито мають право на публічну оцінку, приниження та образу інших, типу судді чужих дрібних справ з висоти свого великого польоту. Інфодворяни".
За словами Шнурова, таким чином він хотів показати "справжнє лице" журналістки, яка нібито навіть не ховає неприкриту відразу до людей нижчих за статусом.
"Тому що, це насправді бридко... Тут-то ми з вами, Ксенія, дуже по різну сторону барикад", — резюмує чоловік.
До речі, після розгромного інтерв’ю з блогеркою та автором онлайн-проєкту "Марафон бажань" Оленою Бліновською Ксенія Собчак вирішила сама реалізувати подібний онлайн-курс і явно не безплатний. Раніше журналістка випустила великий відеорозбір про так званих "інфоциган", а тепер, мабуть, на хвилі хайпу сама приєдналася до них.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська телеведуча та журналістка Ксенія Собчак висловилася щодо примирення України та Росії, торкнувшись питання Криму.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-