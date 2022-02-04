"Це бридко": Шнуров знову принизив Собчак після скандалу з кліпом

Лідер гурту "Ленінград" пояснив свій кліп "Шмарафон" зі співачкою Зоєю

Російський музикант Сергій Шнуров, який днями оскандалився виходом кліпу "Шмарафон" гурту "Ленінград" з молодою виконавицею Зоєю, пояснив, чому пісня була присвячена не менш скандальній телеведучій Ксенії Собчак. Нагадаємо, що співачка Зоя явно називає Собчак "шмарою", а ще натякає на те, що її 5-річний син не є дитиною актора Максима Віторгана, колишнього чоловіка телеведучої.

У себе в Інстаграмі 48-річний музикант зізнається, що його дратують такі люди, як Ксенія Анатоліївна "типу моральні камертони, які нібито мають право на публічну оцінку, приниження та образу інших, типу судді чужих дрібних справ з висоти свого великого польоту. Інфодворяни".

За словами Шнурова, таким чином він хотів показати "справжнє лице" журналістки, яка нібито навіть не ховає неприкриту відразу до людей нижчих за статусом.

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"Тому що, це насправді бридко... Тут-то ми з вами, Ксенія, дуже по різну сторону барикад", — резюмує чоловік.

До речі, після розгромного інтерв’ю з блогеркою та автором онлайн-проєкту "Марафон бажань" Оленою Бліновською Ксенія Собчак вирішила сама реалізувати подібний онлайн-курс і явно не безплатний. Раніше журналістка випустила великий відеорозбір про так званих "інфоциган", а тепер, мабуть, на хвилі хайпу сама приєдналася до них.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська телеведуча та журналістка Ксенія Собчак висловилася щодо примирення України та Росії, торкнувшись питання Криму.