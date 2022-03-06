Знаменитого американського актора захопила зустріч із Зеленським

Шон Пенн розповів про свої враження від зустрічі із президентом України.

Відомий американський актор, кінорежисер, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн, котрий після вторгнення росії на територію України не покинув Київ, докладно розповів, як він уперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Власними враженнями про главу української держави актор поділився в інтерв’ю кореспонденту CNN Андерсону Куперу.

"Сміливість, гідність і... кохання, яке походить від людини. І те, як він об’єднав країну... Це був неймовірний момент. Я був безмежно вражений і зворушений ним і стурбований за нього та за Україну" — описує Зеленського Пенн.

Артист зазначив, що зустрічався із президентом України за день до початку війни, а також у день вторгнення російських військ. Шон Пенн вважає, що Володимир Зеленський був народжений для того, щоб об’єднати Україну. Актор щасливий, що він став свідком "народження чогось нового для сучасного світу".

Також Пенн додав, що Америка та американці мають інвестувати та викласти все, що у них є, щоб підтримати український народ та підтримати Володимира Зеленського. "Інакше я не впевнений, що в нас залишиться пам’ять про Америку, якою ми мріємо стати ", — додав артист.

Нагадаємо, що цей кінорежисер раніше вже приїжджав до України. Пенн знімає документальний фільм про війну на Донбасі, і тому у листопаді 2021 року артист відвідав Приазов’я та поспілкувався з українськими військовими. Також режисер пройшовся Києвом і побував на місці розстрілу Небесної сотні.

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