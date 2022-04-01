Орки, ховайтеся: Ектор Хіменес-Браво "розкрив" легендарну "Примару Києва" (фото)
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Відомий шеф-кухар поділився позитивним постом з українцями
Ектор Хіменес-Браво, який переїхав до України з Колумбії понад 12 років тому, приміряв на себе образ льотчика-аса, порівнюючи себе з легендарною українською "Примарою Києва".
За словами всесвітньо відомого кулінара, він зробив пост з метою трохи додати позитиву до наших стрічок новин в Інстаграмі.
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"Усі вже чули про легендарну "Примару Києва". Але ще ніхто не бачив у справі колумбійську примару. Я вилітаю орки — ховайтеся. Слава захисникам України!", — підписав фото Хіменес-Браво, на якому він позує за штурвалом гелікоптера.
Шеф-кухар також пояснив, що фото було зроблено ще до війни в Україні.
У коментарях під постом українці жартівливо запитали кулінара про те, чи це не він влаштував пожежу в російському Білгороді.
Нагадаємо, що пожежа у російському Білгороді спалахнула 1 квітня. У мережу дуже оперативно потрапило відео того, як почалася сама пожежа, але на кадрах складно розібрати, що саме сталося і чи це була якась атака. Після цього жителі Білгорода почали масово тікати з міста, а російська влада звинуватила у всьому українців, хоча доказів цього немає.
У Міноборони з цього приводу зазначили, що росіяни не вперше звинувачують у своїх бідах Україну, але спростовувати чи доводити причетність до ситуації у Білгороді принципово відмовилися.
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