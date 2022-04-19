Тиждень перед Великоднем: що суворо заборонено робити у Великий вівторок
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Великий вівторок — один із найважливіших днів посту та Страсного тижня.
Останній вівторок перед святкуванням Великодня, який у 2022-му році відзначається на 24 квітня, припадає на Страсний тиждень і називається Великим. Це особливий день, який має свої традиції, правила та заборони.
"Телеграф" розповідає, про головні традиції, правила поведінки та суворі заборони у Великий вівторок.
Великий вівторок: історія та традиції
Великий вівторок також називають Чистим або Страсним. Цей день символізує час, коли Ісус Христос навчав апостолів у храмі на горі.
Цього дня віряни згадують викриття Ісусом фарисеїв та притчі, які згідно з Біблією Син Божий виголосив у Єрусалимському храмі. У храмах заведено згадувати все те, що говорив Господь учням: притчі про десять дів, про таланти, про данину кесаря, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть.
У Великий вівторок необхідно багато молитися і згадувати останні дні земного життя Ісуса Христа. Також віряни посилено дотримуються правил Великого посту: у цей день можна їсти гарячу їжу без олії.
Великий вівторок: що можна робити
- В останній вівторок перед Великоднем заведено ходити до причастя і на сповідь, адже цей день вважається днем очищення.
- Слід робити добрі вчинки і не відмовляти у допомозі тим, хто її просить.
- Бажано закінчити прання, шиття, а також ремонтні роботи по дому.
- Традиційно у Великий вівторок починали розмальовувати писанки.
- Можна вирушати купувати продукти для Великодня, а також готувати святковий одяг та рушник для Великодньої служби.
Великий вівторок: що категорично заборонено робити
- Заборонено влаштовувати гуляння,
- Не можна співати та танцювати.
- Під забороною вульгарна поведінка.
- У свято не можна їсти тваринну їжу.
- Не можна лаятися, злитися, виявляти агресію, заздрити, обманювати, поганословити.
- Заборонено відмовляти тим, хто просить допомоги.
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