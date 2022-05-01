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Анджеліна Джолі в Україні: KALUSH та Jerry Heil записали звернення до "богині війни" (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Українські виконавці попросили знаменитість про допомогу Новина оновлена 01 травня 2022, 14:46
Українські виконавці попросили знаменитість про допомогу

Представники України на "Євробаченні-2022" та Яна Шимаєва записали короткий трек-прохання до голлівудської актриси

Поки американська актриса Анджеліна Джолі перебуває в Україні з особистої ініціативи, українські музиканти вирішили не втрачати шансу і звернулися до виконавиці ролі войовничого солдата із супергеройського фільму "Вічні" (2021).

Представники України на "Євробаченні-2022" гурт Kalush Orchestra та співачка Jerry Heil (Яна Шимаєва — ред.) записали фіт-звернення до голлівудської актриси, закликаючи її бути "ангелом миру" та звернутись до своїх голлівудських друзів, щоб вони теж приїжджали в Україну, в якій йде війна через росіян.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Коли світ звик до того, що в Україні війна, треба якось привертати знову через пресу, ЗМІ увагу всіх країн до того, що тут все ще війна. Це все ще страшно", — зазначила Шимаєва у сторіс Інстаграм.

Нагадаємо, що спочатку Анджеліну Джолі помітили в одному із львівських кафе. Її знімок звідти швидко перетворився на матеріал для мемів, адже відому представницю Голлівуду зовсім проігнорував один із юних відвідувачів закладу.

Крім цього, українці видали й іншу потішну реакцію на приїзд кінозірки.

Теги:
#Анджеліна Джолі #Війна #Jerry Heil #Kalush #Kalush Orchestra
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