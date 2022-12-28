Яка окопна свічка здатна горіти якнайдовше: перевірено на практиці (відео)

Простий лайфхак допоможе продовжити час горіння свічки від п'яти до восьми годин

У часи повномасштабної війни з росією чимало українців піклуються не лише про себе в умовах блекуатів, а і про наших захисників на фронті. Аби їм було тепло і світло в окопах навіть під час зими, використовуються всі можливі засоби, в тому числі й спеціальні окопні свічки. Ці саморобні засоби отримали серйозне визнання серед військовослужбовців, тож не дивно, що українцям хочеться щоразу вдосконалювати подібний винахід.

Користувачка TikTok Олена Сіра на власному досвіді вирішила перевірити, чим відрізняються свічки різного складу і як він впливає на час їхнього горіння. Експеримент продемонстрував, що в залежності від наповнення окопна свічка має змогу горіти від п'яти до восьми годин.

Як відомо, подібні "світильники" досить прості як у створенні, так і у використанні. Для того, аби змайструвати окопну свічку, знадобиться консервна банка (висока і попередньо вимита), картон (бажано як для коробок), а також недопалки свічок/віск та парафін. За словами Олени Сірої, якнайкраще використовувати гідроочищений парафін, можна додавати стеорин і трохи воску. Це зменшить кількість кіптяви під час горіння та підтримуватиме рівномірне полум'я.

Українка порівняла три різних види свічок: в одній із них картон був укладений щільно, в іншій — такого наповнювача було не надто багато, третя обійшлася без картону взагалі, маючи фітіль із ДВП. Кожна із "поробок" мала свої плюси та мінуси, але переможець усе ж визначився один. Ним стала окопна свічка із меншою кількістю картону.

Як це вдалося з'ясувати, дивіться у відео нижче:

Також додамо, що перевагу свічкам із меншою кількістю картону надають і самі військовослужбовці. Вони пояснюють, це тим, що в окопі збирається менше диму та кіптяви.

Раніше "Телеграф" пояснював, які ще хитрощі при створенні окопної свічки можна використати, аби вона горіла якомога довше.

Вельми цікавим лайфхаком також є можливість зробити "святкову" свічку — із запашного мандарина.