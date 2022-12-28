Какая окопная свеча способна гореть подольше: проверено на практике (видео)

Простой лайфхак поможет продлить время горения свечи от пяти до восьми часов

Во времена полномасштабной войны с россией многие украинцы заботятся не только о себе в условиях блекуатов, но и о наших защитниках на фронте. Чтобы им было тепло и светло в окопах даже во время зимы, используются все возможные средства, в том числе и специальные окопные свечи. Эти самодельные средства получили серьезное признание среди военнослужащих, так что не удивительно, что украинцам хочется каждый раз совершенствовать подобное изобретение.

Пользователь TikTok Елена Серая на собственном опыте решила проверить, чем отличаются свечи разного состава и как он влияет на время их горения. Эксперимент продемонстрировал, что в зависимости от наполнения окопная свеча может гореть с пяти до восьми часов.

Как известно, подобные "светильники" достаточно просты как в создании, так и в использовании. Для того чтобы смастерить окопную свечу, понадобятся консервная банка (высокая и предварительно вымытая), картон (желательно как для коробок), а также огарки свечей/воск и парафин. По словам Елены Серой, лучше использовать гидроочищенный парафин, можно добавлять стеарин и немного воска. Это уменьшит количество копоти во время горения и поддержит равномерное пламя.

Украинка сравнила три разных вида свечей: в одной из них картон был уложен плотно, в другой — такого наполнителя было не слишком много, третья обошлась без картона вообще, имея фитиль из ДВП. Каждое из "поробок" имело свои плюсы и минусы, но победитель все же определился один. Им стала окопная свеча с меньшим количеством картона.

Как это удалось узнать, смотрите в видео ниже:

Также добавим, что предпочтение свечам с меньшим количеством картона отдают и сами военнослужащие. Они объясняют это тем, что в окопе собирается меньше дыма и копоти.

Ранее "Телеграф" объяснял, какие еще уловки при создании окопной свечи можно использовать, чтобы она горела как можно дольше.

Весьма интересным лайфхаком также есть возможность сделать "праздничную" свечу — из душистого мандарина.