10 салатів, які готуються за 10 хвилин: рецепти страв на швидку руку до Нового року 2023

Якщо ви досі не визначились, що приготувати на новорічний стіл, тепер маєте з чого обрати

Новий рік 2023 уже на порозі, тож багато людей зараз саме метушаться на кухні, готуючи щось смачненьке. Однак буває і так, що скласти список страв на новорічний стіл просто ніколи або в голову не приходить нічого цікавого… Якщо це про вас — не переймайтеся, вихід є.

Ми підготували для вас добірку з 10 простих салатів, які можна приготувати за 10 хв. Прекрасними ідеями святкових страв, які стануть окрасою столу, ділиться "Коліжанка".

1 — Салат "Хвилинка" з сухариками

Простий салат із сухариками й помідорами

Інгредієнти:

1 свіжий помідор

100 г сухариків з білого хліба

1 плавлений сирок

зелень

1 зубчик часнику

майонез

сіль, перець — до смаку

Приготування:

Помідор ріжемо соломкою, сирок натираємо на тертці, зелень і часник — подрібнюємо. Додаємо сухарики й майонез, трохи солі та перцю і добре все перемішуємо.

2 — Салат із крабових паличок з помідорами й сиром

Простий крабовий салат - це смачно і завжди доречно

Інгредієнти:

150 г крабових паличок

1 помідор

1 зубчик часнику

твердий сир

майонез

Приготування:

Помідор і крабові палички ріжемо соломкою. Сир тремо на тертці, подрібнюємо часник і заправляємо все майонезом. Підсолюємо, перчимо і все добре вимішуємо.

3 — Салат "Леді" з куркою

Легкий салат зі сметаною з простих продуктів

Інгредієнти:

300 г курячого філе

150 г свіжих огірків

½ банки консервованого горошку

150 г сметани

пучок кропу

сіль, перець — до смаку

Приготування:

Куряче філе відварюємо близько 20 хв від моменту закипання, варимо у підсоленій воді. Охолоджуємо та нарізаємо середніми кубиками. Так само нарізаємо огірок. Додаємо дрібно нарізаний кріп (і зелену цибулю, за бажанням). Складаємо все у салатницю, додаємо сметану, солимо, перчимо та гарно перемішуємо.

4 — Швидкий салат з квасолею і крабовими паличками

Ще одна варіація смачного салату із крабовими паличками

Інгредієнти:

квасоля червона, консервована 200 г

2-3 варених яйця

крабові палички 200 г

сметана

сіль, перець — до смаку

зелень

Приготування:

Крабові палички, яйця та зелень треба дрібно порізати. З квасолі злити сік і змішати всі продукти у салатниці. Солимо, перчимо, заправляємо сметаною і вимішуємо.

5 — Салат з копченою ковбасою

Такий салат виходить дуже соковитим

Інгредієнти:

1 морква (сира)

100 г сиру

100 г копченої ковбаси

3 зубчики часнику

майонез для заправки

100 г консервованої кукурудзи

сіль, перець — до смаку

Приготування:

Моркву і сир натираємо на середній терці. Ковбасу нарізаємо тонкою соломкою. Змішуємо все у глибокій мисці, додаємо кукурудзу і пропущений через прес часник. Заправляємо майонезом, підсолюємо, додаємо перець і перемішуємо. Зверху прикрашаємо салат зеленню.

6 — Салат "Французький"

Яблука і свіжа морква роблять смак цього салату дуже особливим

Інгредієнти:

2 яблука

4 варені яйця

2 свіжі морквини

майонез

цибуля ріпчаста

сир

сіль

Приготування:

Салат викладаємо шарами, кожен другий трішечки підсолюємо. Цибулю ошпарюємо, дрібно нарізаємо і викладаємо на дно. Робимо зверху тоненьку майонезну сіточку. Яблука натираємо на великій терці та викладаємо на цибулю. Знову додаємо шар майонезу. Яєчні білки натираємо на великій терці і змащуємо майонезом. Натираємо моркву, і знову робимо майонезну сіточку. Жовтки натираємо на дрібній терці, як і сир, і викладаємо двома останніми шарами.

7 — Салат "Швидко і смачно"

Надзвичайно смачний цей салат виходить саме з пекінською капустою

Інгредієнти:

свіжа капуста — білокачанна або пекінська

огірок свіжий — 1-2 шт.

цибуля

ковбаса (будь-яка)

майонез

спеції, сіль, перець — до смаку

Приготування:

Капусту шаткуємо. Огірок і ковбасу ріжемо соломкою, а цибулю — півкільцями. Додаємо майонез, сіль, перець й добре все перемішуємо.

8 — Салат з копченою куркою, яблуком та ананасом

Цікавий салат із ананасами

Інгредієнти:

копчена курятина – 300 г

кисло-солодке яблуко – 2 шт.

ананас консервований -250 г

майонез

сіль, перець — до смаку

Приготування:

Копчену курячу грудинку чи якусь іншу частину нарізаємо соломкою. Яблука чистимо і теж нарізаємо соломкою. Ананаси розрізаємо на шматочки. Всі інгредієнти складаємо у глибоку миску, солимо, перчимо і заправляємо майонезом. Добре все перемішуємо й подаємо до святкового столу.

9 — Салат "Загадка"

Ситний і дуже ароматний салат для святкового столу

Інгредієнти:

твердий сир

ковбаса салямі

сира морква

часник 1-2 зубчики

яєчні млинці (4 яйця і 1,5 ст.л. крохмалю)

Приготування:

Спочатку готуємо млинці. Для цього збиваємо яйця з крохмалем і додаємо дрібку солі. Смажаться вони буквально за кілька хвилин. У вас має вийти приблизно 5 млинців. Млинці ріжемо соломкою.

Твердий сир і сиру моркву натираємо на терці для корейської моркви. Ковбасу ріжемо тонкою соломкою. Все перемішуємо, додаємо майонез і часник, пропущений через прес. Салат має трішки настоятися. Солити його не потрібно.

10 — Салат з куркою та кальмарами

А на завершення - дещо особливе :)

Інгредієнти:

куряча грудинка або шинка

кальмари

сир

майонез

сіль, перець — до смаку

Приготування:

Продукти беремо з розрахунку приблизно 1:1. Тобто, якщо у вас 100 г сиру, то має бути і 100 г кальмарів і шинки.

Відварену курячу грудинку чи шинку ділимо на повздовжні шматочки. Кальмари відварюємо 3 хв, чистимо й ріжемо локшиною. Сир теж нарізаємо соломкою. Усе треба з’єднати, посолити-поперчити і заправити майонезом. Добре перемішати.

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