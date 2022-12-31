10 салатів, які готуються за 10 хвилин: рецепти страв на швидку руку до Нового року 2023
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Якщо ви досі не визначились, що приготувати на новорічний стіл, тепер маєте з чого обрати
Новий рік 2023 уже на порозі, тож багато людей зараз саме метушаться на кухні, готуючи щось смачненьке. Однак буває і так, що скласти список страв на новорічний стіл просто ніколи або в голову не приходить нічого цікавого… Якщо це про вас — не переймайтеся, вихід є.
Ми підготували для вас добірку з 10 простих салатів, які можна приготувати за 10 хв. Прекрасними ідеями святкових страв, які стануть окрасою столу, ділиться "Коліжанка".
1 — Салат "Хвилинка" з сухариками
Інгредієнти:
- 1 свіжий помідор
- 100 г сухариків з білого хліба
- 1 плавлений сирок
- зелень
- 1 зубчик часнику
- майонез
- сіль, перець — до смаку
Приготування:
Помідор ріжемо соломкою, сирок натираємо на тертці, зелень і часник — подрібнюємо. Додаємо сухарики й майонез, трохи солі та перцю і добре все перемішуємо.
2 — Салат із крабових паличок з помідорами й сиром
Інгредієнти:
- 150 г крабових паличок
- 1 помідор
- 1 зубчик часнику
- твердий сир
- майонез
Приготування:
Помідор і крабові палички ріжемо соломкою. Сир тремо на тертці, подрібнюємо часник і заправляємо все майонезом. Підсолюємо, перчимо і все добре вимішуємо.
3 — Салат "Леді" з куркою
Інгредієнти:
- 300 г курячого філе
- 150 г свіжих огірків
- ½ банки консервованого горошку
- 150 г сметани
- пучок кропу
- сіль, перець — до смаку
Приготування:
Куряче філе відварюємо близько 20 хв від моменту закипання, варимо у підсоленій воді. Охолоджуємо та нарізаємо середніми кубиками. Так само нарізаємо огірок. Додаємо дрібно нарізаний кріп (і зелену цибулю, за бажанням). Складаємо все у салатницю, додаємо сметану, солимо, перчимо та гарно перемішуємо.
4 — Швидкий салат з квасолею і крабовими паличками
Інгредієнти:
- квасоля червона, консервована 200 г
- 2-3 варених яйця
- крабові палички 200 г
- сметана
- сіль, перець — до смаку
- зелень
Приготування:
Крабові палички, яйця та зелень треба дрібно порізати. З квасолі злити сік і змішати всі продукти у салатниці. Солимо, перчимо, заправляємо сметаною і вимішуємо.
5 — Салат з копченою ковбасою
Інгредієнти:
- 1 морква (сира)
- 100 г сиру
- 100 г копченої ковбаси
- 3 зубчики часнику
- майонез для заправки
- 100 г консервованої кукурудзи
- сіль, перець — до смаку
Приготування:
Моркву і сир натираємо на середній терці. Ковбасу нарізаємо тонкою соломкою. Змішуємо все у глибокій мисці, додаємо кукурудзу і пропущений через прес часник. Заправляємо майонезом, підсолюємо, додаємо перець і перемішуємо. Зверху прикрашаємо салат зеленню.
6 — Салат "Французький"
Інгредієнти:
- 2 яблука
- 4 варені яйця
- 2 свіжі морквини
- майонез
- цибуля ріпчаста
- сир
- сіль
Приготування:
Салат викладаємо шарами, кожен другий трішечки підсолюємо. Цибулю ошпарюємо, дрібно нарізаємо і викладаємо на дно. Робимо зверху тоненьку майонезну сіточку. Яблука натираємо на великій терці та викладаємо на цибулю. Знову додаємо шар майонезу. Яєчні білки натираємо на великій терці і змащуємо майонезом. Натираємо моркву, і знову робимо майонезну сіточку. Жовтки натираємо на дрібній терці, як і сир, і викладаємо двома останніми шарами.
7 — Салат "Швидко і смачно"
Інгредієнти:
- свіжа капуста — білокачанна або пекінська
- огірок свіжий — 1-2 шт.
- цибуля
- ковбаса (будь-яка)
- майонез
- спеції, сіль, перець — до смаку
Приготування:
Капусту шаткуємо. Огірок і ковбасу ріжемо соломкою, а цибулю — півкільцями. Додаємо майонез, сіль, перець й добре все перемішуємо.
8 — Салат з копченою куркою, яблуком та ананасом
Інгредієнти:
- копчена курятина – 300 г
- кисло-солодке яблуко – 2 шт.
- ананас консервований -250 г
- майонез
- сіль, перець — до смаку
Приготування:
Копчену курячу грудинку чи якусь іншу частину нарізаємо соломкою. Яблука чистимо і теж нарізаємо соломкою. Ананаси розрізаємо на шматочки. Всі інгредієнти складаємо у глибоку миску, солимо, перчимо і заправляємо майонезом. Добре все перемішуємо й подаємо до святкового столу.
9 — Салат "Загадка"
Інгредієнти:
- твердий сир
- ковбаса салямі
- сира морква
- часник 1-2 зубчики
- яєчні млинці (4 яйця і 1,5 ст.л. крохмалю)
Приготування:
Спочатку готуємо млинці. Для цього збиваємо яйця з крохмалем і додаємо дрібку солі. Смажаться вони буквально за кілька хвилин. У вас має вийти приблизно 5 млинців. Млинці ріжемо соломкою.
Твердий сир і сиру моркву натираємо на терці для корейської моркви. Ковбасу ріжемо тонкою соломкою. Все перемішуємо, додаємо майонез і часник, пропущений через прес. Салат має трішки настоятися. Солити його не потрібно.
10 — Салат з куркою та кальмарами
Інгредієнти:
- куряча грудинка або шинка
- кальмари
- сир
- майонез
- сіль, перець — до смаку
Приготування:
Продукти беремо з розрахунку приблизно 1:1. Тобто, якщо у вас 100 г сиру, то має бути і 100 г кальмарів і шинки.
Відварену курячу грудинку чи шинку ділимо на повздовжні шматочки. Кальмари відварюємо 3 хв, чистимо й ріжемо локшиною. Сир теж нарізаємо соломкою. Усе треба з’єднати, посолити-поперчити і заправити майонезом. Добре перемішати.
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