10 салатов, которые готовятся за 10 минут: рецепты блюд на скорую руку к Новому году 2023

Если вы до сих пор не определились, что приготовить на новогодний стол, теперь есть из чего выбрать

Новый год 2023 уже на пороге, поэтому многие сейчас как раз суетятся на кухне, готовя что-то вкусненькое. Однако бывает и так, что составить список блюд на новогодний стол просто некогда или в голову не приходит ничего интересного… Если это о вас – не беспокойтесь, выход есть.

Мы приготовили для вас подборку из 10 простых салатов, которые можно приготовить за 10 мин. Прекрасными идеями праздничных блюд, которые станут настоящим украшением стола, делится "Колижанка".

1 — Салат "Минутка" с сухариками

Простой салат с сухариками и помидорами

Ингредиенты:

1 свежий помидор

100 г сухариков из белого хлеба

1 плавленый сырок

зелень

1 зубчик чеснока

майонез

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Помидор режем соломкой, сырок натираем на терке, зелень и чеснок измельчаем. Добавляем сухарики и майонез, чуть-чуть соли и перца и хорошо все перемешиваем.

2 — Салат из крабовых палочек с помидорами и сыром

Простой крабовый салат – это вкусно и всегда уместно

Ингредиенты:

150 г крабовых палочек

1 помидор

1 зубчик чеснока

твердый сыр

майонез

Приготовление:

Помидор и крабовые палочки режем соломкой. Сыр трем на терке, измельчаем чеснок и заправляем все майонезом. Подсаливаем, перчим и все хорошо вымешиваем.

3 — Салат "Леди" с курицей

Легкий салат со сметаной из простых продуктов

Ингредиенты:

300 г куриного филе

150 г свежих огурцов

½ банки консервированного горошка

150 г сметаны

пучок укропа

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Куриное филе отвариваем около 20 мин от момента закипания, варим в подсоленной воде. Охлаждаем и нарезаем средними кубиками. Так же нарезаем огурец. Добавляем мелко нарезанный укроп (и зелёный лук, по желанию). Отправляем все в салатницу, добавляем сметану, солим, перчим и хорошо перемешиваем.

4 — Быстрый салат с фасолью и крабовыми палочками

Еще одна вариация вкусного салата с крабовыми палочками

Ингредиенты:

фасоль красная, консервированная 200 г

2-3 вареных яйца

крабовые палочки 200 г

сметана

соль, перец — по вкусу

зелень

Приготовление:

Крабовые палочки, яйца и зелень нужно мелко нарезать. С фасоли слить сок и смешать все продукты в салатнице. Солим, перчим, заправляем сметаной и вымешиваем.

5 — Салат с копченой колбасой

Такой салат получается очень сочным.

Ингредиенты:

1 морковь (сырая)

100 г сыра

100 г копченой колбасы

3 зубчика чеснока

майонез для заправки

100 г консервированной кукурузы

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Морковь и сыр натираем на средней терке. Колбасу нарезаем тонкой соломкой. Смешиваем все в глубокой миске, добавляем кукурузу и пропущенный через пресс чеснок. Заправляем майонезом, подсаливаем, добавляем перец и перемешиваем. Сверху украшаем салат зеленью.

6 — Салат "Французский"

Яблоки и свежая морковь делают вкус этого салата очень особенным

Ингредиенты:

2 яблока

4 вареных яйца

2 свежие морковки

майонез

лук репчатый

сыр

соль

Приготовление:

Салат выкладываем слоями, каждый второй немного подсаливаем. Лук ошпариваем, мелко нарезаем и выкладываем на дно. Делаем сверху тоненькую майонезную сеточку. Яблоки натираем на большой терке и выкладываем на лук. Снова добавляем слой майонеза. Яичные белки натираем на большой терке и смазываем майонезом. Натираем морковь, и снова делаем майонезную сеточку. Желтки натираем на мелкой терке, как и творог, и выкладываем двумя последними слоями.

7 — Салат "Быстро и вкусно"

Необычайно вкусный этот салат получается именно с пекинской капустой

Ингредиенты:

свежая капуста — белокочанная или пекинская

огурец свежий – 1-2 шт.

лук

колбаса (любая)

майонез

специи, соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Капусту шинкуем. Огурец и колбасу режем соломкой, а лук – полукольцами. Добавляем майонез, соль, перец и хорошо перемешиваем.

8 — Салат с копченой курицей, яблоком и ананасом

Интересный салат с ананасами

Ингредиенты:

копченая курятина – 300 г

кисло-сладкое яблоко – 2 шт.

ананас консервированный -250 г

майонез

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Копченую куриную грудинку или какую-нибудь другую часть нарезаем соломкой. Яблоки чистим и тоже нарезаем соломкой. Ананасы разрезаем на кусочки. Все ингредиенты складываем в глубокую миску, солим, перчим и заправляем майонезом. Хорошо все перемешиваем и подаем на праздничный стол.

9 — Салат "Загадка"

Сытный и очень ароматный салат для праздничного стола

Ингредиенты:

твердый сыр

колбаса салями

сырая морковь

чеснок 1-2 зубчика

яичные блины (4 яйца и 1,5 ст.л. крахмала)

Приготовление:

Сначала готовим блины. Для этого взбиваем яйца с крахмалом и добавляем щепотку соли. Жарятся они буквально за несколько минут. У вас должно получиться примерно 5 блинов. Блинчики режем соломкой.

Твердый творог и сырую морковь натираем на терке для корейской моркови. Колбасу режем тонкой соломкой. Все перемешиваем, добавляем майонез и чеснок, пропущенный через пресс. Салат должен немного настояться. Солить его не нужно.

10 — Салат с курицей и кальмарами

А в завершение – нечто особенное :)

Ингредиенты:

куриная грудинка или ветчина

кальмары

сыр

майонез

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Продукты берем из расчета примерно 1:1. То есть, если у вас 100 г сыра, то должно быть и 100 г кальмаров и ветчины.

Отварную куриную грудинку или ветчину делим на продольные кусочки. Кальмары отвариваем 3 мин, чистим и режем лапшой. Сыр тоже нарезаем соломкой. Все нужно соединить, посолить-поперчить и заправить майонезом. Хорошо перемешать.

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