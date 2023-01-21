У кого День ангела 21 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 21 січня, відзначається Міжнародний день обіймів. Також цього дня носії понад десятка жіночих і чоловічих імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 21 січня

Василиса, — це жіноча версія імені Василь, що в перекладі означає "царська", "цариця" або "дружина правителя". У Стародавній Греції це ім’я було епітетом для богинь Афродіти, Персефони та Гери.

Домініка – це латинське ім’я, яке походить від чоловічого імені Dominicus, що в перекладі означає "той, що належить Богу".

Чоловічі іменини 21 січня

Антон, — походить від давньоримського "Антоній", що перекладається як "гідний похвали" або "той, який вступає в бій".

Віктор, — сильне латинське ім’я, яке означає "переможець". Його як епітет застосовували до богів Юпітера та Марса.

Володимир — слов’янське ім’я, яке буквально означає "володіти світом".

Вольдемар (або Вальдемар) — це ім’я вважається німецькою аналогією імені Володимир і перекладається як "славний володар".

Георгій, — грецьке ім’я, яке в перекладі означає "землероб".

Єгор — так у давньоруській мові скоротили грецьке ім’я Георгій, зараз це вже самостійне ім’я.

Григорій, — ще одне ім’я грецького походження, яке означає "пильную".

Дмитро, — популярне ім’я, що походить від імені давньогрецької богині землі та родючості Деметри.

Євген, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "шляхетний", "знатний".

Ілля, — давньоєврейське поширене ім’я, яке означає "Міг Бог — Господь".

Омелян, Еміль – це дві форми одного імені Емілій. Є різні версії походження імені: з латинської мови воно означає "суперник", "завзятий", "непоступливий", з грецької, — "улесливий".

Михайло, — ще одне давньоєврейське ім’я, яке означає "подібний до Бога".

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яких місцях вдома за народними прикметами не можна ставити телевізор, щоб не накликати лихо.