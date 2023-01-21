У кого День ангела 21 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні
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У суботу, 21 січня, відзначається Міжнародний день обіймів. Також цього дня носії понад десятка жіночих і чоловічих імен святкують свої Дні ангела.
Жіночі іменини 21 січня
Василиса, — це жіноча версія імені Василь, що в перекладі означає "царська", "цариця" або "дружина правителя". У Стародавній Греції це ім’я було епітетом для богинь Афродіти, Персефони та Гери.
Домініка – це латинське ім’я, яке походить від чоловічого імені Dominicus, що в перекладі означає "той, що належить Богу".
Чоловічі іменини 21 січня
Антон, — походить від давньоримського "Антоній", що перекладається як "гідний похвали" або "той, який вступає в бій".
Віктор, — сильне латинське ім’я, яке означає "переможець". Його як епітет застосовували до богів Юпітера та Марса.
Володимир — слов’янське ім’я, яке буквально означає "володіти світом".
Вольдемар (або Вальдемар) — це ім’я вважається німецькою аналогією імені Володимир і перекладається як "славний володар".
Георгій, — грецьке ім’я, яке в перекладі означає "землероб".
Єгор — так у давньоруській мові скоротили грецьке ім’я Георгій, зараз це вже самостійне ім’я.
Григорій, — ще одне ім’я грецького походження, яке означає "пильную".
Дмитро, — популярне ім’я, що походить від імені давньогрецької богині землі та родючості Деметри.
Євген, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "шляхетний", "знатний".
Ілля, — давньоєврейське поширене ім’я, яке означає "Міг Бог — Господь".
Омелян, Еміль – це дві форми одного імені Емілій. Є різні версії походження імені: з латинської мови воно означає "суперник", "завзятий", "непоступливий", з грецької, — "улесливий".
Михайло, — ще одне давньоєврейське ім’я, яке означає "подібний до Бога".
Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв".
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