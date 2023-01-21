У кого День ангела 21 января: женские и мужские именины сегодня
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В субботу, 21 января, отмечается Международный день объятий. Также в этот самый день носители более десятка женских и мужских имен празднуют свои Дни ангела.
Женские именины 21 января
Василиса, — это женская версия имени Василий, что в переводе значит "царственная", "царица" или "жена правителя". В Древней Греции это имя было эпитетом для богинь Афродиты, Персефоны и Геры.
Доминика, — это латинское имя, которое происходит от мужского имени Dominicus, что в переводе значит "тот, что принадлежит Богу".
Мужские именины 21 января
Антон, — происходит от древнеримского "Антоний", что переводится как "достойный похвалы" или "вступающий в бой".
Виктор, — сильное латинское имя, которое значит "победитель". Его как эпитет применяли к богам Юпитеру и Марсу.
Владимир, — славянское имя, которое буквально значит "владеть миром".
Вольдемар (или Вальдемар), — это имя считается немецкой аналогией имени Владимир и переводится как "славный властитель".
Георгий, — греческое имя, которое в переводе значит "земледелец".
Егор, — так в древнерусской речи сократили греческое имя Георгий, сейчас это уже самостоятельное имя.
Григорий, — еще одно имя греческого происхождения, которое значит "бодрствую".
Дмитрий, — популярное имя, происходящее от имени древнегреческой богини земли и плодородия Деметры.
Евгений, — имя греческого происхождения, которое переводится как "благородный", "знатный".
Илья, — древнееврейское распространенное имя, которое значит "Мог Бог — Господь".
Емельян, Эмиль, — это две формы одного имени Эмилий. Есть разные версии происхождения имени: с латинского языка оно значит "соперник", "усердный", "неуступчивый", с греческого, — "льстивый".
Михаил, — еще одно древнееврейское имя, которое значит "подобный Богу".
Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев".
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