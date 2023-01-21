У кого День ангела 21 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 21 января, отмечается Международный день объятий. Также в этот самый день носители более десятка женских и мужских имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 21 января

Василиса, — это женская версия имени Василий, что в переводе значит "царственная", "царица" или "жена правителя". В Древней Греции это имя было эпитетом для богинь Афродиты, Персефоны и Геры.

Доминика, — это латинское имя, которое происходит от мужского имени Dominicus, что в переводе значит "тот, что принадлежит Богу".

Мужские именины 21 января

Антон, — происходит от древнеримского "Антоний", что переводится как "достойный похвалы" или "вступающий в бой".

Виктор, — сильное латинское имя, которое значит "победитель". Его как эпитет применяли к богам Юпитеру и Марсу.

Владимир, — славянское имя, которое буквально значит "владеть миром".

Вольдемар (или Вальдемар), — это имя считается немецкой аналогией имени Владимир и переводится как "славный властитель".

Георгий, — греческое имя, которое в переводе значит "земледелец".

Егор, — так в древнерусской речи сократили греческое имя Георгий, сейчас это уже самостоятельное имя.

Григорий, — еще одно имя греческого происхождения, которое значит "бодрствую".

Дмитрий, — популярное имя, происходящее от имени древнегреческой богини земли и плодородия Деметры.

Евгений, — имя греческого происхождения, которое переводится как "благородный", "знатный".

Илья, — древнееврейское распространенное имя, которое значит "Мог Бог — Господь".

Емельян, Эмиль, — это две формы одного имени Эмилий. Есть разные версии происхождения имени: с латинского языка оно значит "соперник", "усердный", "неуступчивый", с греческого, — "льстивый".

Михаил, — еще одно древнееврейское имя, которое значит "подобный Богу".

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких местах в доме по народным приметам нельзя ставить телевизор, чтобы не навлечь беду.