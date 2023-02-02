Без зайвих протягів: 5 простих порад, як правильно провітрювати житло взимку

Впускати морозне повітря до оселі краще максимально швидко, щоб не сильно знизити температуру всередині

Досвідчені господарі та господині знають, що провітрювання є необхідним елементом організації затишного проживання в будинку чи квартирі навіть взимку. Як мінімум, це вберігає від утворення зайвого конденсату на вікнах чи додаткової вогкості, а також позитивно впливає на самопочуття членів родини. Однак варто пам'ятати, що навіть такий простий процес має кілька правил. Їх варто дотримуватися, щоб не застудитися і не охолодити приміщення занадто сильно.

Детальніше про це повідомляє UA Portal. Одразу ж наголосимо, що найкраще проводити провітрювання, одразу покинувши приміщення після відкриття вікон. Це мінімізує дискомфортний вплив холодного повітря на організм.

Загалом же існує п'ять основних правил стосовно правильного провітрювання оселі взимку.

Робіть його швидко і при цьому інтенсивно. Якщо максимально відкрити вікна, обмін повітря прискориться, але не викличе додаткового вихолоджування кімнати. Довгих протягів не влаштовуйте, аби не перехолодити стіни та інші конструкції будівлі. Обирайте для цього ранковий або нічний час. Утім, якщо ви часто буваєте вдома, то обідня пора теж може підійти для цього процесу. Постійно відкрита кватирка чи частково відчинене вікно — не кращий варіант, адже призводить до надмірної втрати тепла. Пам'ятайте, що для ефективного провітрювання буде достатньо всього 5-10 хвилин. У сильні морози зменшіть час провітрювання до 3-5 хвилин.

Які є корисні лайфхаки для провітрювання приміщення взимку?

Бувалі господарі радять взимку поливати квіти не так часто, як в теплі пори року. Це мінімізує кількість конденсату, який в подальшому може викликати додаткові проблеми із вогкістю.

Якщо ви маєте в будинку чи квартирі приміщення, яке регулярно провітрюється, краще не сушити там білизну і не користуватися зволожувачами.

У разі, коли вікна вашого житла виходять лише на одну сторону вулиці, вентиляція приміщення буде повільною. Допомогти пришвидшити провітрювання може звичайний вентилятор. Для цього поставте його на підвіконні, увімкнувши на повну потужність — це допоможе повітряним потокам рухатися швидше.

Коли ж ваш будинок знаходиться поблизу доріг із пожвавленим рухом транспорту, намагайтеся менше провітрювати оселю, адже разом із повітрям до приміщення "зайдуть" алергени, вуличний смог і вихлопні гази від авто.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким ефективним методом провітрювання регулярно користуються німці.

Також ми ділилися цікавим правилом "5х5", яке теж допомагає швидко освіжити повітря всередині приміщення без зайвих зусиль.