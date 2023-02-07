Неймовірно смачно і просто: рецепт піци без борошна на сковороді

Картопляна піца — це завжди хороший варіант, щоб нагодувати смачненьким усю сім'ю

Піца — улюблена страва багатьох людей. Щороку з’являється чимало нових версій традиційної італійської страви, наприклад, дуже смачна піца на лаваші, яка готується за 5 хв, або ж піца на сковорідці, яку не треба довго запікати. Всі ці рецепти варті уваги, адже можуть прекрасно урізноманітнити ваше меню.

Сьогодні ми хочемо поділитися з вами ще одним прекрасним рецептом піци, яка швидко готується і має неперевершений смак. Це картопляна піца без борошна на сковороді — її приготування займе близько 30 хв, а начинку ви зможете підібрати будь-яку — собі до смаку, пише "Школа Життя".

Інгредієнти:

Картопля — 5-6 шт. (для сковороди діаметром 26 см)

Яйця — 2 шт.

Сіль, перець — до смаку

Начинка — до смаку

Приготування:

Картоплю треба помити й очистити — загальна вага вже очищеної картоплі має бути орієнтовно 500 г. В такому випадку основа матиме товщину приблизно 1,5 см, але якщо ви хочете тонший корж, то кількість картоплі можна і зменшити. Картоплю потрібно натерти на великій тертці й підсолити. Зайву рідину можна як віджати, так і залишити — це не суттєво. Також на цьому етапі додаємо улюблені спеції. Далі вбиваємо у масу яйця й добре все перемішуємо. На сковороді розігріваємо трохи олії (так, щоб картопля не пригоріла, але й не плавала в олії). На вже розігріту поверхню викладаємо натерту картоплю і гарно розрівнюємо, формуючи рівну основу. Готувати основу картопляної піци треба на маленькому вогні під закритою кришкою близько 10 хв. За цей час нижня частина має підрум’янитися. Тоді перевертаємо картопляний корж і починаємо його начиняти. Та спершу потрібно додати соуси — ви можете приготувати свої улюблені або ж додати найпростіші, у вигляді томатного соусу та майонезу чи сметани з майонезом у рівних пропорціях. Соус треба рівномірно розподілити по всій поверхні коржа. Далі кладемо все, чого душа забажає: сир, ковбасу, шинку, м’ясо, оливки, солоні чи мариновані огірки, свіжі помідори, болгарський перець, зелену цибулю, орегано тощо. Накриваємо кришкою і готуємо до повної готовності ще приблизно 10-13 хв — це залежить безпосередньо від сорту картоплі і товщини картопляного шару.

Раніше ми розповідали, як приготувати пишний омлет на сніданок з одного яйця. Цією стравою можна спокійно нагодувати чотирьох людей.