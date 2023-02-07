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Неймовірно смачно і просто: рецепт піци без борошна на сковороді

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Рецепт, вартий вашої уваги
Рецепт, вартий вашої уваги. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Картопляна піца — це завжди хороший варіант, щоб нагодувати смачненьким усю сім'ю

Піца — улюблена страва багатьох людей. Щороку з’являється чимало нових версій традиційної італійської страви, наприклад, дуже смачна піца на лаваші, яка готується за 5 хв, або ж піца на сковорідці, яку не треба довго запікати. Всі ці рецепти варті уваги, адже можуть прекрасно урізноманітнити ваше меню.

Сьогодні ми хочемо поділитися з вами ще одним прекрасним рецептом піци, яка швидко готується і має неперевершений смак. Це картопляна піца без борошна на сковороді — її приготування займе близько 30 хв, а начинку ви зможете підібрати будь-яку — собі до смаку, пише "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • Картопля — 5-6 шт. (для сковороди діаметром 26 см)
  • Яйця — 2 шт.
  • Сіль, перець — до смаку
  • Начинка — до смаку

Приготування:

  1. Картоплю треба помити й очистити — загальна вага вже очищеної картоплі має бути орієнтовно 500 г. В такому випадку основа матиме товщину приблизно 1,5 см, але якщо ви хочете тонший корж, то кількість картоплі можна і зменшити.
  2. Картоплю потрібно натерти на великій тертці й підсолити. Зайву рідину можна як віджати, так і залишити — це не суттєво. Також на цьому етапі додаємо улюблені спеції.
  3. Далі вбиваємо у масу яйця й добре все перемішуємо.
  4. На сковороді розігріваємо трохи олії (так, щоб картопля не пригоріла, але й не плавала в олії). На вже розігріту поверхню викладаємо натерту картоплю і гарно розрівнюємо, формуючи рівну основу. Готувати основу картопляної піци треба на маленькому вогні під закритою кришкою близько 10 хв. За цей час нижня частина має підрум’янитися.
  5. Тоді перевертаємо картопляний корж і починаємо його начиняти. Та спершу потрібно додати соуси — ви можете приготувати свої улюблені або ж додати найпростіші, у вигляді томатного соусу та майонезу чи сметани з майонезом у рівних пропорціях. Соус треба рівномірно розподілити по всій поверхні коржа.
  6. Далі кладемо все, чого душа забажає: сир, ковбасу, шинку, м’ясо, оливки, солоні чи мариновані огірки, свіжі помідори, болгарський перець, зелену цибулю, орегано тощо. Накриваємо кришкою і готуємо до повної готовності ще приблизно 10-13 хв — це залежить безпосередньо від сорту картоплі і товщини картопляного шару.

Раніше ми розповідали, як приготувати пишний омлет на сніданок з одного яйця. Цією стравою можна спокійно нагодувати чотирьох людей.

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