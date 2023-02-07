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Невероятно вкусно и просто: рецепт пиццы без муки на сковороде

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Автор
Рецепт, достойный вашего внимания
Рецепт, достойный вашего внимания. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Картофельная пицца – это всегда хороший вариант, чтобы накормить вкусненьким всю семью

Пицца – любимое блюдо многих людей. Ежегодно появляется немало новых версий традиционного итальянского блюда, например, очень вкусная пицца на лаваше, которая готовится за 5 мин, или пицца на сковороде, которую не нужно долго запекать. Все эти рецепты достойны внимания, ведь могут прекрасно разнообразить ваше меню.

Сегодня мы хотим поделиться с вами еще одним прекрасным рецептом быстро готовящейся пиццы, имеющей непревзойденный вкус. Это картофельная пицца без муки на сковороде – ее приготовление займет около 30 мин, а начинку вы сможете подобрать любую – себе по вкусу, пишет "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Картофель – 5-6 шт. (для сковороды диаметром 26 см)
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Начинка — по вкусу

Приготовление:

  1. Картофель нужно помыть и очистить — общий вес уже очищенного картофеля должен быть ориентировочно 500 г. В таком случае основание будет иметь толщину примерно 1,5 см, но если вы хотите более тонкий корж, то количество картофеля можно и уменьшить.
  2. Картошку нужно натереть на большой терке и подсолить. Лишнюю жидкость можно как отжать, так и оставить – это не важно. Также на этом этапе прибавляем любимые специи.
  3. Далее вбиваем в массу яйца и хорошо перемешиваем.
  4. На сковороде разогреваем немного масла (так, чтобы картофель не пригорел, но и не плавал в масле). На уже разогретую поверхность выкладываем натертый картофель и хорошо разравниваем, формируя ровное основание. Готовить основу картофельной пиццы нужно на маленьком огне под закрытой крышкой около 10 мин. За это время нижняя часть должна подрумяниться.
  5. Тогда переворачиваем картофельный корж и начинаем его начинять. Но сначала нужно добавить соусы — вы можете приготовить свои любимые или добавить самые простые, в виде томатного соуса и майонеза или сметаны с майонезом в равных пропорциях. Соус нужно равномерно распределить по всей поверхности лепешки.
  6. Далее кладем все, что душа пожелает: сыр, колбасу, ветчину, мясо, оливки, соленые или маринованные огурцы, свежие помидоры, болгарский перец, зеленый лук, орегано и т.д. Накрываем крышкой и готовим до полной готовности еще примерно 10-13 мин – это зависит непосредственно от сорта картофеля и толщины картофельного слоя.

Раньше мы рассказывали, как приготовить пышный омлет на завтрак из одного яйца. Этим блюдом можно спокойно накормить четырех человек.

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