Невероятно вкусно и просто: рецепт пиццы без муки на сковороде

Картофельная пицца – это всегда хороший вариант, чтобы накормить вкусненьким всю семью

Пицца – любимое блюдо многих людей. Ежегодно появляется немало новых версий традиционного итальянского блюда, например, очень вкусная пицца на лаваше, которая готовится за 5 мин, или пицца на сковороде, которую не нужно долго запекать. Все эти рецепты достойны внимания, ведь могут прекрасно разнообразить ваше меню.

Сегодня мы хотим поделиться с вами еще одним прекрасным рецептом быстро готовящейся пиццы, имеющей непревзойденный вкус. Это картофельная пицца без муки на сковороде – ее приготовление займет около 30 мин, а начинку вы сможете подобрать любую – себе по вкусу, пишет "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Картофель – 5-6 шт. (для сковороды диаметром 26 см)

Яйца – 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Начинка — по вкусу

Приготовление:

Картофель нужно помыть и очистить — общий вес уже очищенного картофеля должен быть ориентировочно 500 г. В таком случае основание будет иметь толщину примерно 1,5 см, но если вы хотите более тонкий корж, то количество картофеля можно и уменьшить. Картошку нужно натереть на большой терке и подсолить. Лишнюю жидкость можно как отжать, так и оставить – это не важно. Также на этом этапе прибавляем любимые специи. Далее вбиваем в массу яйца и хорошо перемешиваем. На сковороде разогреваем немного масла (так, чтобы картофель не пригорел, но и не плавал в масле). На уже разогретую поверхность выкладываем натертый картофель и хорошо разравниваем, формируя ровное основание. Готовить основу картофельной пиццы нужно на маленьком огне под закрытой крышкой около 10 мин. За это время нижняя часть должна подрумяниться. Тогда переворачиваем картофельный корж и начинаем его начинять. Но сначала нужно добавить соусы — вы можете приготовить свои любимые или добавить самые простые, в виде томатного соуса и майонеза или сметаны с майонезом в равных пропорциях. Соус нужно равномерно распределить по всей поверхности лепешки. Далее кладем все, что душа пожелает: сыр, колбасу, ветчину, мясо, оливки, соленые или маринованные огурцы, свежие помидоры, болгарский перец, зеленый лук, орегано и т.д. Накрываем крышкой и готовим до полной готовности еще примерно 10-13 мин – это зависит непосредственно от сорта картофеля и толщины картофельного слоя.

Раньше мы рассказывали, как приготовить пышный омлет на завтрак из одного яйца. Этим блюдом можно спокойно накормить четырех человек.