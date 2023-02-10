Чому макарони потрібно варити на дві хвилини менше за вказаний час: секрет італійського шеф-кухаря

Італійський кухар поділився порадами, як зробити вашу страву з макаронів успішною

Макарони — одна з найпростіших у приготуванні страв, проте під час їх приготування багато господинь все одно допускають безліч помилок. Як правильно та смачно приготувати цей італійський делікатес – читайте далі.

На щастя, для більшості цих помилок є швидке та ефективне рішення відзначив італійський шеф-кухар Альдо Зіллі, пише портал santeplus. Кулінар зазначає, що одна з найпоширеніших помилок, які роблять люди, — це переварені макарони.

Як правильно варити макарони

Спеціаліст рекомендує знімати пасту з вогню за дві хвилини до вказаного на упаковці часу.

"Сухі макарони — це їжа, яку більшість людей схильні перетравлювати. Багато ресторанів готують і подають їх у пересмаженому вигляді. Макарони повинні закінчити своє приготування в соусі. Якщо ви готуєте макарони, варіть їх на дві хвилини менше, потім додавайте їх у соус з водою. від варіння і доварюйте в соусі. Так макарони вберуть у себе всі аромати" — зазначив кухар.

Також дуже важлива деталь, яку італійці враховують при приготуванні макаронів, це використання великої каструлі, адже кількість води, яка використовується при приготуванні цієї страви, також відіграє велику роль. Якщо ви використовуєте багато води, крохмалю буде достатньо місця для розведення в процесі кип’ятіння. В іншому випадку кінцевим результатом буде не що інше, як м’яка паста.

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