Дудь, який засудив війну, позбувся всієї нерухомості в росії

Також відеоблогер продав власний Hyundai

Відомий російський інтерв’юер Юрій Дудь позбавився всього майна у себе на батьківщині. У червні минулого року чоловік виставив на продаж власну квартиру, вартістю 25 млн рублів (понад 7,5 млн грн), а тепер стало відомо про продаж будинку у Новій Москві та машини.

Як повідомляють росЗМІ, Юрій Дудь продав свій будинок за 42 мільйони рублів (понад 12 млн грн) — ділянку у 12 з половиною соток і з 315-метровим двоповерховим будинком. Відомо, що житло у скандинавському мінімалізмі з панорамними вікнами пішло з молотка у грудні 2022 року.

Також відеоблогер позбавився машини марки Hyundai і виписався з батьківської квартири, яка належить міноборони рф.

Нагадаємо, що після того, як у росії Дудя визнали іноагентом, разом із дружиною та дітьми він виїхав до Барселони (Іспанія). Там блогер придбав квартиру площею 82 м², вартістю 550 тисяч євро (або понад 23 млн грн). За документами приміщення позначено як склад, але у його розпорядженні є житлова нерухомість.

Російський журналіст та блогер Юрій Дудь виступає проти російського вторгнення в Україну та засуджує політику Кремля. За словами відеоблогера, росіяни просто бояться говорити правду про війну.