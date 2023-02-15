Як правильно заварити розчинну каву, щоб отримати смачний та ароматний напій: поради для кавоманів

Ці прості поради допоможуть вам покращити смак кави з пакетика.

Розчинна кава з натуральною звичайно не може зрівнятися, але навіть у такому випадку можна насолодитися смачним та ароматним напоєм. Для цього вам знадобляться кілька найпростіших лайфхаків.

Як повідомляє портал prostoway, щоб розчинна кава була смачною, потрібно дотримуватися певних правил її приготування. Знаючи ці секрети, жодної гіркоти та кислоти у напої не буде.

Як розчинна кава зробити смачною

Щоб позбутися кислого смаку, додайте в суху суміш кави трохи солі. А далі готуйте каву звичним вам способом.

Для смачного аромату додайте щіпку кориці у вже готовий напій або додайте до сухої суміші, а потім залийте окропом. Повірте, ви будете приємно вражені результатом.

Також важливу роль відіграє правильне заварювання. За рецептом, вказаним на упаковці, готувати не варто. Краще залийте суміш невеликою кількістю води, добре перемішайте, а потім додайте залишок води, яку слід охолодити до 90 градусів.

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