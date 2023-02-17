У кого День ангела 18 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 18 лютого, відзначається народне свято Троян Зимовий та День батарейки. Крім того, носії одразу шести імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 18 лютого

Агата, — це не найпопулярніше, але дуже цікаве ім’я, яке походить з грецької мови і означає "хороша", "добра".

Олександра, — це досить поширене ім’я грецького походження, що буквально означає "хоробра захисниця".

Василина (Василіса) — це ім’я давньогрецького походження, яке є жіночою версією імені Василь і означає "цариця", "царська".

Чоловічі іменини 18 лютого

Антон, — давньоримське ім’я, яке перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Макар, — з грецької перекладається як "блаженний" або "щасливий". У давнину воно використовувалося як епітет для Зевса.

Михайло, — поширене давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "подібний до Бога".

Як відомо, у різні дні церква вшановує пам’ять видатних мучеників і святих, — того ж дня святкують свій День ангела люди, які носять схожі імена і народилися незадовго до цього. Вважається, що святі наглядають за тезками протягом життя і оберігають їх.

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