У кого День ангела 19 лютого: жіночі та чоловічі іменини
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У неділю, 19 лютого, відзначають День державного герба України та Всесвітній день китів. Крім того, носії понад десяти імен святкують свої іменини.
Жіночі іменини 19 лютого
Христина — це ім’я давньогрецького походження, що означає "посвячена Христу". В багатьох мовах ім'я трансформувалося в "Крістіна", але українській мові воно зберегло свою первісну форму "Христина".
Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана", "пані".
Марфа, — давньоєврейське ім’я, що перекладається як "пані", "господиня".
Марта, — більшість вважає, що це ім’я походить від імені "Марфа". Також Мартами могли називати дівчаток, народжених у березні.
Чоловічі іменини 19 лютого
Олександр, — це дуже популярне у всьому світі грецьке ім’я, яке означає "той, що захищає".
Анатолій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "східний" або "схід сонця".
Арсеній, — похідне від імені Арсен, яке перекладається з давньогрецької як "зрілий", "мужній".
Василь — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос". У перекладі воно означає "цар" або "царський".
Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".
Іван, — це популярне ім’я, яке є формою давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".
Максим, — походить від латинського maximus, що означає "найбільший" або "найвеличніший".
Севастьян (Себастьян), — красиве давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "священний", "високошановний".
Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв".
Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.
Варто зауважити, що наближається Масляна, — раніше ми розповідали, які традиції та заборони є на це свято.