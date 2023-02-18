У кого День ангела 19 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 19 лютого, відзначають День державного герба України та Всесвітній день китів. Крім того, носії понад десяти імен святкують свої іменини.

Жіночі іменини 19 лютого

Христина — це ім’я давньогрецького походження, що означає "посвячена Христу". В багатьох мовах ім'я трансформувалося в "Крістіна", але українській мові воно зберегло свою первісну форму "Христина".

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана", "пані".

Марфа, — давньоєврейське ім’я, що перекладається як "пані", "господиня".

Марта, — більшість вважає, що це ім’я походить від імені "Марфа". Також Мартами могли називати дівчаток, народжених у березні.

Чоловічі іменини 19 лютого

Олександр, — це дуже популярне у всьому світі грецьке ім’я, яке означає "той, що захищає".

Анатолій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "східний" або "схід сонця".

Арсеній, — похідне від імені Арсен, яке перекладається з давньогрецької як "зрілий", "мужній".

Василь — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос". У перекладі воно означає "цар" або "царський".

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Іван, — це популярне ім’я, яке є формою давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".

Максим, — походить від латинського maximus, що означає "найбільший" або "найвеличніший".

Севастьян (Себастьян), — красиве давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "священний", "високошановний".

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Варто зауважити, що наближається Масляна, — раніше ми розповідали, які традиції та заборони є на це свято.