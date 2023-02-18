У кого День ангела 19 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 19 февраля, отмечают День государственного герба Украины и Всемирный день китов. Кроме того, носители более десятка имен празднуют свои именины.

Женские именины 19 февраля

Кристина, — это имя древнегреческого происхождения, что значит "посвященная Христу". В украинском языке имя сохранило свою первоначальную форму "Христина".

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная", "госпожа".

Марфа, — древнееврейское имя, что переводится как "госпожа", "хозяйка".

Марта, — большинство считает, что это имя происходит от имени "Марфа". Также Мартами могли называть девочек, рожденных в марте.

Мужские именины 19 февраля

Александр, — это очень популярное по всему миру греческое имя, которое означает "тот, что защищает".

Анатолий, — древнегреческое имя, которое значит "восточный" или "восход солнца".

Арсений, — производное от имени Арсен, которое переводится с древнегреческого как "зрелый", "мужественный".

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое изначально звучало как "Басилиос". В переводе оно значит "царь" или "царственный".

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Иван, — это популярное имя, которое является формой древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Максим, — происходит от латинского maximus, что значит "величайший" или "самый большой".

Севастьян (Себастьян), — красивое древнегреческое имя, которое переводится как "священный", "высокочтимый".

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Стоит заметить, что приближается Масленица, — ранее мы рассказывали, каковы традиции и запреты есть на этот праздник.