У кого День ангела 20 февраля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 20 февраля, начинается Масленица, также отмечается День Героев Небесной сотни и Всемирный день социальной справедливости. Кроме того, носители четырех имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 20 февраля

Александр, — имя греческого происхождения, которое уже много столетий имеет устойчивую популярность почти по всему миру. Переводится как "тот, кто защищает".

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Лука, — это греческое имя, которое по одной из версий значит "тот, кто родился на рассвете" или "светящийся", а по другой обозначает человека, родившегося в Лукании на юге Италии.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Женские именины 20 февраля не отмечаются.

Как известно, каждый день в течение года церковь чтит память определенных мучеников и святых, — в эти самые дни празднуют свои именины носители тех же имен, родившиеся незадолго до этого. Считается, что святые смотрят с небес за своими тезками и берегут их от бед и несчастий в течение года.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие обычаи, приметы и запреты есть на Масленицу.