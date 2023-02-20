У кого День ангела 21 февраля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода, Международный день блина. Также в этот день носители более десятка имен празднуют Дни ангела.

Мужские именины 21 февраля

Александр, — имя греческого происхождения, которое уже много столетий имеет устойчивую популярность почти по всему миру. Переводится как "тот, кто защищает".

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный".

Захар, — это имя имеет древнегреческое происхождение и значит "тот, кто помнит Бога" или "Божья память".

Макар, — красивое имя, которое с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец".

Семен, — это имя происходит от еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Сергей, — с латинского это имя переводится как "высокий" или "знатный".

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема".

Теодор, Федор, — эти два имени на самом деле имеют одно происхождение, от греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар".

Женские именины 21 февраля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" предлагал пять необычных рецептов блинчиков к Масленице на любой вкус.