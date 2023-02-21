У кого День ангела 22 февраля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 22 февраля, отмечается Международный день поддержки жертв преступлений и День кошки в Японии. Кроме того, свои Дни ангела празднуют носители семи имен.

Мужские именины 22 февраля

Василий, — это имя греческого происхождение, которое имеет очень красивый перевод, что значит "царский" или "царственный".

Геннадий, — древнее имя, которое происходит от древнегреческого "геннадас", что переводится как "благородный".

Иван, — это имя является формой древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом"

Иннокентий, — это довольно редкое на сегодняшний день имя, которое переводится с латинского как "невинный".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Тихон, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Тюхе и переводится как "судьба", "случай", "жребий", "удача".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"), как и имя Иван. Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Женские именины 22 февраля не отмечаются.

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