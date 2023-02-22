У кого День ангела 23 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 23 февраля, отмечается Всемирный день стерилизации животных. Кроме того, носители более десятка имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 23 февраля

Анна, — это имя происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать".

Валентина, — это имя происходит от латинского слова "valeo", что переводится как "сильная", "здоровая".

Галина, — это имя происходит от древнегреческого "галэнэ", что буквально значит "штиль", "безмятежность", "спокойствие".

Мужские именины 23 февраля

Аким (Яким), — по одной версии, это имя происходит от еврейского Йехоаким, что значит "Бог восставляет", по другой оно имеет арабское происхождение и переводится как "умный", "образованный", "мыслящий".

Антон, — древнеримское имя, которое по основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Аркадий, — имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии", или в переносном значении "пастух" или "счастливый человек".

Василий, — это имя греческого происхождение, которое имеет очень красивый перевод, что значит "царский" или "царственный".

Геннадий, — древнегреческое имя. По самой популярной версии, оно переводится как "благородный".

Герман, — имя латинского происхождения, что значит "единоутробный", "близкий", "родной".

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую".

Иван, — это популярное имя, которое является формой древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Лука, — это греческое имя, которое по одной из версий значит "тот, кто родился на рассвете" или "светящийся", а по другой обозначает человека, родившегося в Лукании на юге Италии.

Марк, — по разным версиям имя может происходит от имени римского бога войны Марса или от "молоток" с латинского.

Петр, — с древнегреческого языка мощно переводится как "скала" или "камень".

Прохор, — греческое имя, которое значит "иду впереди".

Семен, — это форма еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено дарить родственникам по народным приметам.