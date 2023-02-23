У кого День ангела 24 февраля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 24 февраля, в 2023 году отмечается годовщина с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, а также славянский праздник Велесов день, Международный день барменов и Всемирный день информационной архитектуры. Кроме того, носители шести имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 24 февраля

Всеволод, — это славянское имя, которое составлено из слов "весь" и "владеть", и буквально значит "тот, кто владеет всем"

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Егор, — это форма имени Георгий, которая много столетий назад стала самостоятельным именем.

Захар, — это имя имеет древнегреческое происхождение и значит "тот, кто помнит Бога" или "Божья память"

Женские именины 24 февраля не отмечаются.

Как известно, в определенные дни года почитается память мучеников и святых, — в те же самые дни отмечают свои именины люди, которые носят схожие с ними имена и родились незадолго до этого. Принято считать, что святые оберегают своих тезок в течение их жизни от неприятностей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему мужчинам нельзя дарить вязаные вещи по народным приметам.