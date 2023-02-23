У кого День ангела 24 лютого: всі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 24 лютого, у 2023 році відзначаються роковини з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, а також слов’янське свято Велесов день, Міжнародний день барменів та Всесвітній день інформаційної архітектури. Окрім того, носії шести імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 24 лютого

Всеволод, — це слов’янське ім’я, яке складено зі слів "все" і "володіти", і буквально означає "той, хто володіє всім"

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Єгор — це форма імені Георгій, яка багато століть тому стала самостійним ім’ям.

Захар — це ім’я має давньогрецьке походження і означає "той, хто пам’ятає Бога" або "Божа пам’ять"

Жіночі іменини 24 лютого не відзначаються.

Як відомо, у певні дні року вшановується пам’ять мучеників і святих, — у ті самі дні відзначають свої іменини люди, які мають схожі з ними імена і народилися незадовго до цього. Вважають, що святі оберігають своїх тезок протягом їхнього життя від неприємностей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому чоловікам не можна дарувати в’язані речі за народними прикметами.