У кого День ангела 23 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 23 лютого, відзначається Всесвітній день стерилізації тварин. Крім того, носії понад десятка імен святкують свої дні ангела.

Жіночі іменини 23 лютого

Анна, — це ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать".

Валентина, — це ім’я походить від латинського слова "valeo", що перекладається як "сильна", "здорова".

Галина, — це ім’я походить від давньогрецького "галене", що буквально означає "штиль", "безтурботність", "спокій".

Чоловічі іменини 23 лютого

Яким, — за однією версією, це ім’я походить від єврейського Йехоаким, що означає "Бог затверджує", за іншою воно має арабське походження і перекладається як "розумний", "освічений", "мислячий".

Антон, — давньоримське ім’я, яке за основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Аркадій, — ім’я давньогрецького походження, яке означає "житель Аркадії", або в переносному значенні "пастух" або "щаслива людина".

Василь, — це ім’я грецького походження, яке має дуже гарний переклад, що означає "царський".

Геннадій, — давньогрецьке ім’я. За найпопулярнішою версією, воно перекладається як "шляхетний".

Герман, — ім’я латинського походження, що означає "єдиноутробний", "близький", "рідний".

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить".

Іван, — це популярне ім’я, яке є формою давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".

Лука, — це грецьке ім’я, яке за однією з версій означає "той, хто народився на світанку" або "той, що світиться", а за іншою позначає людину, яка народилася в Луканії на півдні Італії.

Марк, — за різними версіями ім’я може походить від імені римського бога війни Марса або від "молоток" з латинської.

Петро, — з давньогрецької мови потужно перекладається як "скеля" або "камінь".

Прохор — грецьке ім’я, яке означає "йду попереду".

Семен — це форма єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено дарувати родичам за народними прикметами.