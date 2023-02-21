У кого День ангела 22 лютого: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 22 лютого, відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів та День кішки в Японії. Крім того, свої дні ангела святкують носії семи імен.

Чоловічі іменини 22 лютого

Василь, — це ім’я грецького походження, яке має дуже гарний переклад, що означає "царський".

Геннадій, — давнє ім’я, яке походить від давньогрецького "геннадас", що перекладається як "шляхетний".

Іван, — це ім’я є формою давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом"

Інокентій, — це досить рідкісне на сьогоднішній день ім’я, яке перекладається з латинської як "невинний".

Петро — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Тихон (Тихін), — це ім’я походить від імені давньогрецької богині Тюхе і перекладається як "доля", "випадок", "жереб", "удача".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"), як і ім’я Іван. Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Жіночі іменини 22 лютого не відзначаються.

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