У кого День ангела 21 лютого: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 21 лютого, відзначається Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода, Міжнародний день млинця. Також цього дня носії понад десяти імен святкують Дні ангела.

Чоловічі іменини 21 лютого

Олександр — ім’я грецького походження, яке вже багато століть має стійку популярність майже по всьому світу. Перекладається як "той, хто боронить".

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній".

Захар — це ім’я має давньогрецьке походження і означає "той, хто пам’ятає Бога" або "Божа пам’ять".

Макар — красиве ім’я, яке з грецької перекладається як "блаженний" або "щасливий".

Петро — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець".

Семен — це ім’я походить від єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Сергій, — з латинської це ім’я перекладається як "високий" або "знатний".

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема".

Теодор, Федір, — ці два імені насправді мають одне походження, від грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".

Жіночі іменини 21 лютого не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пропонував п’ять незвичайних рецептів млинців до Масляної на будь-який смак.