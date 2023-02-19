У кого День ангела 20 лютого: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 20 лютого, розпочинається Масляна, також відзначається День Героїв Небесної сотні та Всесвітній день соціальної справедливості. Окрім того, носії чотирьох імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 20 лютого

Олександр — ім’я грецького походження, яке вже багато століть має стійку популярність майже по всьому світу. Перекладається як "той, хто захищає".

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Лука, — це грецьке ім’я, яке за однією з версій означає "той, хто народився на світанку" або "світиться", а за іншою позначає людину, яка народилася в Луканії на півдні Італії.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Жіночі іменини 20 лютого не відзначаються.

Як відомо, щодня протягом року церква вшановує пам’ять певних мучеників і святих, — у ці дні святкують свої іменини носії тих самих імен, що народилися незадовго до цього. Вважається, що святі дивляться з небес за своїми тезками і бережуть їх від лиха та нещасть протягом року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які звичаї, прикмети та заборони є на Масляну.