У кого День ангела 18 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 18 февраля, отмечается народный праздник Троян Зимний и День батарейки. Кроме того, носители сразу шести имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 18 февраля

Агата, — это не самое популярное, но весьма интересное имя, которое происходит из греческого языка и значит "хорошая", "добрая".

Александра, — это довольно распространенное имя греческого происхождения, что буквально значит "храбрая защитница".

Василиса (Василина), — это имя древнегреческого происхождения, которое является женской версией имени Василий и значит "царица", "царственная".

Мужские именины 18 февраля

Антон, — древнеримское имя, которое переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Макар, — с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый". В древние времена оно использовалось как эпитет для Зевса.

Михаил, — распространенное древнееврейское имя, которое переводится как "подобный Богу".

Как известно, в разные дни церковь чтит память выдающихся мучеников и святых, — в тот же день отмечают свой День ангела люди, которые носят схожие имена и родились незадолго до этого. Считается, что святые приглядывают за тезками в течение жизни и оберегают их.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам запрещается стучать по столу.