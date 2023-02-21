Смачніші за парові: геніальний трюк, щоб посмажити котлети без олії (відео)

Один кухонний атрибут врятує і зробить м’ясо менш шкідливим

Існує безліч рецептів котлет, адже це улюблена страва багатьох сімей. Зазвичай їх смажать на сковороді. Однак якщо хочеться зробити м’ясо кориснішим, то не використовуйте олію. У цьому допоможе один незвичайний трюк.

Про спосіб смаження котлет без олії розповідає блог iren.lazun в Інстаграм. За її словами, приготовлені таким чином котлети виходять соковитими та менш шкідливими, а смак – краще, якщо готувати фарш на парі.

Щоб приготувати котлети на сковороді без олії використовуйте кухонний атрибут — пергамент. Цей матеріал часто застосовують для випікання пирогів та запіканок у духовці.

Покрокова інструкція смаження котлет без олії:

Розігріваємо сковороду, застеляємо пергаментом. Можна додати трохи води під пергамент (але це необов’язково).

Викладаємо котлети, накриваємо кришкою і смажимо з двох боків до готовності.

Так у вас вийде приготувати корисніші котлети, які порадують смаком і соковитістю. До речі, так можна спробувати смажити й інші продукти. Це дешева альтернатива, якщо у вас немає антипригарної "сухої" сковороди, на якій можна готувати без олії.

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