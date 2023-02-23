Як приготувати манку без грудочок: рецепт з правильними пропорціями крупи та рідини

Завдяки цьому лайфхаку вам більше не доведеться нервуватися через грудочки

Манна каша — одна з найпопулярніших страв дитинства. Як і смачну та корисну вівсянку, її обирають на сніданок у багатьох країнах світу. Однак приготувати ідеальну манку без грудочок часом дуже непросто. А проблема, виявляється, може критися у неправильних пропорціях крупи та рідини.

Як підібрати оптимальну кількість одного й іншого, розповідає sensatsiya. З цим покроковим рецептом ви зекономите свій час та нерви і зможете нагодувати всю сім’ю ідеальною манною кашею, як у ресторані.

Інгредієнти:

вода або молоко — 2 склянки

манна крупа — 1,5 ст.л.

цукор — 1 ч.л.

сіль — дрібка

вершкове масло — 15 г

Приготування:

Для приготування ідеальної манки обираємо каструлю середнього розміру, бажано — з товстими стінками, з нержавіючої сталі. Правильне дно каструлі рівномірно прогріватиме весь об'єм і не дозволить пригоріти молоку, якщо ви не користуєтесь іншими лайфхаками для "безпечного" кип’ятіння молока.

Наливаємо у каструлю воду або молоко і ставимо на маленький вогонь. Всипаємо сіль і цукор (до кипіння воду доводити необов’язково). Починаємо всипати манну крупу: робимо це тонкою цівкою, щоб каша не збивалася у грудочки, і постійно помішуємо масу. Варимо манну кашу 2 хв після того, як закипить вода. Масло можна додати прямо у каструлю наприкінці приготування.

Якщо ви вважаєте, що манка вийшла занадто рідкою, то просто залиште її під кришкою у каструлі на 7 хв. За цей час каша розбухне і вже не буде рідкою.

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