У кого День ангела 4 березня: всі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 4 березня, відзначається Всесвітній день інженерії. Також у цей день носії дев’яти імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 4 березня

Архіп, — Це ім’я давньогрецького походження, яке означає "головний над кіньми".

Богдан — це класичне слов’янське ім’я, складене зі слів "Богом даний".

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Євген, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "шляхетний", "знатний".

Макар — красиве ім’я, яке з грецької перекладається як "блаженний" або "щасливий".

Максим, — поширене сильне чоловіче ім’я, що походить від латинського maximus, що означає "найбільший" або "найвеличніший".

Микита — це поширене ім’я має грецьке походження і перекладається як "Переможець".

Теодор, Федір, — це дві самостійні форми грецького імені Теодорос, яке перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".

Жіночі іменини 4 березня не відзначаються.

Як відомо, в церкві в різні дні вшановують пам’ять різних святих, — у ті ж дні традиційно святкують іменини носії їхніх імен, народжені незадовго до цього. Вважається, що святі з небес спостерігають за своїми тезками протягом їхнього життя та захищають їх від бід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи буде 8 березня вихідним днем в Україні 2023 року.