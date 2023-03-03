У кого День ангела 4 марта: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 4 марта, отмечается Всемирный день инженерии. Также в этот день носители девяти имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 4 марта

Архип, — это имя древнегреческого происхождения, которое означает "главный над лошадьми".

Богдан, — это классическое славянское имя, составленное из слов "Богом данный".

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Евгений, — имя греческого происхождения, которое переводится как "благородный", "знатный".

Макар, — красивое имя, которое с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый".

Максим, — распространенное сильное мужское имя, происходящее от латинского maximus, что значит "величайший" или "самый большой".

Никита, — это распространенное имя имеет греческое происхождение и переводится как "Победитель".

Теодор, Федор, — это две самостоятельные формы греческого имени Теодорос, которое переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар".

Женские именины 4 марта не отмечаются.

Как известно, в церкви в разные дни чтят память разных святых, — в те же самые дни традиционно празднуют именины носители их имен, рожденные незадолго до этого. Считается, что святые с небес наблюдают за своими тезками в течение их жизни и защищают их от бед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли 8 марта выходным днем в Украине в 2023 году.