У кого День ангела 15 березня: усі іменини
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У середу, 15 березня, відзначають День Карпатської України, Всесвітній день прав споживачів, Міжнародний день захисту дитинчат тюленів, День Брута (День проти зради). Також у цей день носії п’яти імен святкують свої Дні ангела.
Чоловічі іменини 15 березня
Арсеній, — похідне від імені Арсен, яке перекладається з давньогрецької як "зрілий", "мужній".
Богдан — це класичне двоосновне слов’янське ім’я, складене зі слів "Богом даний". Дуже популярно в Україні.
Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що буквально означає "Бог додав".
Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".
Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець".
Жіночі іменини 15 березня не відзначаються.
Як відомо, у певні дні року церква вшановує пам’ять святих і мучеників, — у ті ж дні святкують свій День ангела люди, які носять таке ж ім’я і народилися незадовго до цього. Вважають, що святі спостерігають за своїми тезками з небес протягом їхнього життя і захищають їх від неприємностей.
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