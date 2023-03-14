У кого День ангела 15 марта: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 15 марта, отмечается День Карпатской Украины, Всемирный день прав потребителей, Международный день защиты бельков, День Брута (День против предательства). Также в этот день носители пяти имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 15 марта

Арсений, — производное от имени Арсен, которое переводится с древнегреческого как "зрелый", "мужественный".

Богдан, — это классическое двухосновное славянское имя, составленное из слов "Богом данный". Весьма популярно в Украине.

Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что буквально значит "Бог добавил".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец".

Женские именины 15 марта не отмечаются.

Как известно, в определенные дни года церковь почитает память святых и мучеников, — в те же самые дни празднуют свой День ангела люди, которые носят такое же имя и родились незадолго до этого. Принято считать, что святые наблюдают за своими тезками с небес в течение их жизни и защищают их от неприятностей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько еще выходных и праздников ждет украинцев в марта 2023 года.

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