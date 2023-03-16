Як виглядають зараз герої культового фільму "Лессі": минуло майже 30 років (фото)

Куди зникли головні герої картини і де ще їх можна побачити

Культовий американський фільм для всієї родини "Лессі" побачив світ у 1994 році — всього через два роки після виходу популярної сімейної комедії "Бетховен". За сюжетом, дорогою додому сім’я підбирає симпатичного собаку коллі, якого діти відразу вирішують назвати Лессі. Кмітливий пес швидко стає частиною родини та відданим другом для дітей, не раз рятуючи їх від неприємностей.

Минуло майже 30 років і тепер мало хто пригадає акторів, які виконали головні ролі у фільмі. Куди зникли Лора, Джим, Метью, Стів та інші, вирішив дізнатися "Телеграф". Також ми покажемо, як змінилися за ці роки актори зі стрічки "Лессі".

Гелен Слейтер (у фільмі — Лора Тернер)

Гелен Слейтер у фільмі 1994-го року та в житті

59 років. Американська акторка та співачка. Починала зі зйомок у рекламі, пізніше "переключилася" на кіно. Першу велику роль зіграла у фільмі "Супердівчина" 1984 року (головна роль). У наступні роки зіграла головні ролі в комедіях "Безжальні люди", "Секрет мого успіху", "Міські піжони" та інших. З кінця 1980-х стала більше зніматися на телебаченні. На початку нульових записала три музичні альбоми, на яких і співає, і виконує на піаніно власні композиції.

Інші її роботи:

2007-2011 — Таємниці Смолвіля (гостьові появи)

2011 — Гра в брехню

2015-2021 — Супердівчина (прийомна мати головної героїні)

2019 — Важкий шлях

Чарлі Хофхаймер (у фільмі — Джим Гарланд)

Чарлі Хофхаймер в "Лессі" та в реальному житті

41 рік. Американський актор. Зйомки у "Лессі" були його першою роллю, на той момент актору було 13 років. Пізніше він епізодично з’являвся у низці відомих серіалів, зокрема: "Закон і порядок", "C.S.I.: Місце злочину" і "Доктор Хаус". У 2001 році знявся в ролі капрала Сміта (фільм "Чорний яструб"), а в 2004 — у фільмі "Таємничий ліс" (цей фільм номінувавуся на "Оскар").

Інші його роботи:

1990-2000 — Чи боїшся ти темряви? (2 епізоди)

2002-2009 — Без сліду (1 епізод)

2005-2010 — 4исла (1 епізод)

2012 — Що б ви зробили…

2014 — Анатомія Грей (1 епізод)

2019 — Ефект Мандели

Том Гайрі (у фільмі — Метью Тернер)

Том Гайрі у фільмі "Лессі" та зараз

41 рік. Американський актор. Найуспішнішими в його кар'єрі вважаються картини "Лессі", "Ю-571", "Країна тигрів", "Чорний яструб", "Таємнича річка" і "Брати Доннеллі".

Інші роботи:

2009 — CSI: Маямі (1 епізод)

2011 — Незабутнє

2012-2019 — Елементарно (1 епізод)

Джон Тенні (у фільмі — Стів Тернер)

Джон Тенні у фільмі "Лессі" та зараз

61 рік. Американський актор, найбільш відомий завдяки своїй ролі агента Фріца Говарда — чоловіка головної героїні в телесеріалі "Шукачка" (2005—2012). На великому екрані Тенні з'явився у 1993-му. Знімався у "Лессі" (1994), "Поліцейський з Беверлі-Хіллз 3" (1994), "Ніксон" (1995), "Фантом" (1996), "Дурні завжди поспішають" (1997), "Музика з іншої кімнати" (1998) і "Можеш розраховувати на мене" (2000). Протягом своєї кар’єри встиг з’явитися чи не на кожному каналі американського ТБ, однак всі проєкти, у яких він знімався, закривали після першого сезону.

Серед останніх його робіт:

2010 — Легіон

2010 — Кроляча нора

2011 — Зелений Ліхтар

2013 — Кінг і Максвелл

2014 — Найкраще в мені

2015 — Любіть Куперів

2019 — Я бачу тебе

2021 — І просто так… (3 епізоди)

Брітані Бойд (у фільмі — Дженіфер Тернер)

Брітані Бойд після цього фільму зникла з радарів...

Інформації про цю акторку майже немає. Відомо лише, що в 2007 році вона закінчила Американський університет зі ступенем бакалавра кіно та медіа-мистецтва та іспанської мови. Проживає у США. Окрім "Лессі" знімалася у ще одному фільмі, який вийшов за 6 років до цієї картини.

Річард Фарнсворт (у фільмі — Лен Коллінз)

Річард Фарнсворт у фільмі "Лессі" 1994 року та в наші дні

Помер у 80 років (2000). Американський актор та каскадер. Знімався з 1937 року, однак найбільшого визнання досяг у досить серйозному віці завдяки таким фільмам, як "Нападник" (1982) та "Проста історія (1999), за головну роль у якому був номінований на "Оскар". Починав саме як каскадер, а загалом його фільмографія включає близько 40 стрічок.

Мішель Вільямс (у фільмі — Ейпріл Портер)

Мішель Вільямс у фільмі та зараз

42 роки. Американська акторка та кінорежисерка. Покинула школу у 15 років, щоб розпочати акторську кар'єру. Серед найвідоміших робіт — ролі в кінофільмах "Горбата гора" (2005), "Блакитний Валентин" (2010), "7 днів і ночей з Мерилін" (2011), "Манчестер біля моря" (2016), за які 4 рази була номінанткою премії Оскар, ще 4 — "Золотого Глобуса". Останню премію таки отримала за фільм "7 днів і ночей з Мерилін" (2011). Також відома за грою у фільмі Мартіна Скорсезе "Острів проклятих" (2010). Там зіграла померлу дружину пацієнта психлікарні маршала США Ендрю Леддіса (Леонардо ДіКапріо).

Інші її роботи:

1993 — Рятувальники Малібу (грала Бріджет)

1995 — Особина

2008 — Список контактів

2008 — Венді і Люсі

2013 — Оз: Великий та Могутній

2017 — Найвеличніший шоумен

2018 — Веном

2022 — Фабельмани

Раніше ми показували, як виглядає зараз зірка "Щоденника Бріджит Джонс" — Рене Зеллвегер. Акторці вже за 50 і вона — щаслива володарка двох "Оскарів" та власної зірки на голлівудській Алеї слави.