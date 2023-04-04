У кого День ангела 4 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 4 квітня, відзначається День створення НАТО, День Інтернету, День веб-майстра, Всесвітній день щура, Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, День моркви та вітаміну С, День бродячих тварин. Окрім того, носії семи імен також святкують свій День ангела в цей день.

Чоловічі іменини 4 квітня

Василь, — це ім’я грецького походження, яке має дуже гарний переклад, що означає "царський".

Юхим, — ще одне красиве грецьке ім’я, яке перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Жіночі іменини 4 квітня

Аглая, — ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "краса", "блиск", "радість".

Аполлінарія, — давньогрецьке ім’я, що походить від прикметника "Аполлонова" (від імені грецького бога Аполлона).

Василина (Василіса), — це ім’я давньогрецького походження, яке є жіночою версією імені Василь і означає "цариця", "царська".

Дар’я (Дарія, Дарина), — це ім’я має давньоперське походження і перекладається як "та, що володіє добротою". Слов’яни також трактували це ім’я як "дарована".

Таїсія — це красиве грецьке ім’я, яке буквально означає "та, що присвячена єгипетській богині родючості Ісіді".

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