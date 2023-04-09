Чому тісто не підіймається: майже всі роблять цю помилку

Шпаргалка досвідчених господинь

Ми вже розповідали поширені помилки, які недосвідчені кулінари допускають при випіканні пасок. Тепер розберемо причини невдач з дріжджовим тістом.

З усіх видів тіста, дріжджове серед українців найпопулярніше. Це і булочки, і пиріжки, і хліб, і піца, і великодні паски. Та воно не завжди вдається. На порталі ProstoWay розповіли, чому.

Насамперед, дріжджі повинні бути якісними та з гарним терміном придатності. Це основний компонент, що може вплинути на якість тіста та готового виробу.

Після замішування тіста слід обов’язково поставити його в тепле місце. Важливе і борошно. Його необхідно просіяти — так текстура буде повітряною. І дріжджі, і борошно, і інші компоненти тіста вже перед замішуванням повинні бути кімнатної температури, а молоко — ще тепліше. Але від дуже гарячого молока дріжджі можуть загинути.

Ретельно вимішуйте тісто — для грибів це важливо. При ретельному вимішуванні в дріжджовому тісті розвивається глютен, і м’якуш у готової випічки виходить більш еластичним та легким. Гарно вимішане тісто повинне бути гладким, без грудок та вкраплень. Обов’язково врахуйте ці моменти при випіканні великодньої паски.