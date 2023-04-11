Тільки вода та секунда часу: мало хто знає про цей спосіб чищення картоплі

Зекономлений час краще витратити на відпочинок

Салат без картоплі — рідкісне явище. Для таких страв картопля зазвичай вариться у мундирах, а після, на жаль, доводиться її чистити. Саме на таких дрібницях хочеться заощадити час.

Виявляється, варену картоплю очистити від шкірки можна всього за одну секунду. Як це зробити, розповімо разом із "Главредом".

Як швидко і просто почистити картоплю в мундирі

Швидке чищення картоплі починається ще перед тим, як її варити. Справа в тому, що на сирій картоплі необхідно зробити надріз уздовж умовного екватора. Точка початку надрізу і кінця має зійтися.

Після цього опустіть у воду картоплю та варіть її. Коли до закінчення приготування картоплі залишилася буквально одна хвилина, потрібно приготувати невелику ємність із крижаною водою. Найкраще для цього використовувати кубики льоду з морозильної камери.

Візьміть шумівку і витягніть нею картоплю, відразу опускаючи її в ємність із крижаною водою. Нехай картопля побуде у крижаній воді буквально 10-15 секунд.

Далі просто дістаємо картоплю і, натискаючи на краї, знімаємо з неї шкірку. В результаті в наших руках виявляються два невеликі ковпачки зі шкірки. Таким чином ми можемо перечистити гору картоплі у мундирах лише за кілька хвилин!

До речі, за допомогою картоплі можна очистити тертку від залишків їжі. Цей лайфхак зробить миття посуду набагато легшим.