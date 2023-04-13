У кого День ангела 13 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 13 квітня, відзначається Великий Четвер перед Великоднем, День пам’яті жертв Катині у Польщі, Всесвітній день рок-н-ролу, Міжнародний день топ-менеджера. Також цього дня святкують свій День ангела носії восьми імен.

Жіночі іменини 13 квітня

Анна, — це ім’я з давньоєврейським корінням, яке в перекладі з івриту означає "милість", "сила", "благодать", "хоробрість".

Чоловічі іменини 13 квітня

Який, — ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "лагідний", "непоганий", "той, який не робить зла".

Веніамін, — єврейське ім’я, яке можна перекласти як "щасливий син".

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Ян, — багато хто вважає, що це ім’я може мати спільне походження з ім’ям Іван. Але є версія, що це ім’я могло виникнути і від імені римського божества початку і кінця Януса.

Інокентій, — це досить рідкісне на сьогоднішній день ім’я, яке перекладається з латинської як "невинний".

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що буквально означає "Бог додав".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які традиції пов’язані зі святкуванням Великого Четверга, який у 2023 році випадає на 13 квітня перед Великоднем.