П’ять продуктів, якими можна замінити сіль у раціоні

Близькі навіть не помітять "втрату бійця".

Сіль відіграє важливу роль у приготуванні їжі. Вона посилює смак, а в салатах нейтралізує гіркоту листової зелені та деяких овочів. І хоча без солі неможливо приготувати практично жодну страву, у великих кількостях вона шкідлива для здоров’я.

Разом із Shuba розповімо, чим можна замінити сіль у стравах. З такими лайфхаками ваші страви залишаться надзвичайно смачними навіть без солі. Чи можна скоротити кількість солі, не жертвуючи смаком?

Чим замінити сіль у стравах

Трави та спеції – найочевидніший спосіб покращити смак страви. Спеції можуть створити унікальний смак. Звичайна грудинка може перетворитися на мексиканську або марокканську за наявності невеликої кількості спецій.

Додати трохи оцту. Кислота оцту надає страві пікантності – особливо вона відчуватиметься у жирній їжі. До того ж у різних видів оцту абсолютно різні смаки: червоний винний оцет гострий, а бальзамічний трохи солодший і насиченіший. Поекспериментуйте і відчуйте різницю.

Спробуйте цедру чи сік цитрусових. Їхня кислотність моментально робить смак їжі яскравішим і стимулює смакові рецептори. Лимони, лайми та апельсини також мають приємний смак, що робить їх легким доповненням до страв.

Додайте в блюдо сир. Як правило, він солоний на смак і ним легко замінити справжню сіль. Вам не потрібно буде додавати багато твердих витриманих сирів — зазвичай вони сольні самі по собі.

Використовуйте природні ароматизатори. Ароматичні продукти — часник, цибуля, цибуля шалот, цибуля-порей і зелена цибуля — покращують смак страви. Вони додадуть страв свіжості та пікантності.

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