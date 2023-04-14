Токсини у лавровому листі: скільки варити, щоб не отруїтися

На якому етапі приготування його слід додавати

В безліч страв додають лавровий лист, наприклад, ця спеція — обов’язковий атрибут найсмачнішого холодцю. При правильному використанні ця спеція не тільки робить наші страви смачнішими і ароматнішими, але ще і приносить користь здоров'ю.

Та не всім відомо про токсини, які виділяються з лаврушки при тривалій термічній обробці. Про те, скільки тримати листя в бульйоні, щоб їжа не стала отрутою, розповідає Ukr.Media.

Як правильно додавати лавровий лист в супи і бульйони?

Це атрибут перших страв. Лавровий лист робить суп або бульйон ароматним, надає йому пікантності. А ще спеція містить багато корисних речовин.

Але далеко не всі знають, на якому етапі приготування слід її додавати і як довго потрібно варити. А від цього залежить і аромат, і смак супу, і навіть його безпека.

Досвідчені кухарі радять злегка пом’яти листочок пальцями, перш ніж відправити його в каструлю. Так пряність "оживе", почне виділяти ще більше ароматичних олій. Робити це слід рівно за 5 хвилин до готовності першої страви і за 10 хвилин до готовності других страв.

Якщо залишати лист до повного остигання страви, це може зіпсувати смак супу. Тоді ефірні олії лавра повністю перейдуть в бульйон. А вони не дуже смачні.

Коли лавровий лист стає отруйним?

Зловживати лавром у жодному разі не можна. Надмірне вживання лаврового листа може привести до проблем зі шлунково-кишковим трактом. А у великій кількості лаврушка стає для нас отрутою. Оптимальне співвідношення — 1-2 листочка на 1 літр супу.

До речі, солоні страви — не єдиний спосіб використання лаврового листя. Мало хто знає, але з цією спецією можна ще й приготувати цікаву каву.