У кого День ангела 15 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 15 квітня, у 2023 році святкується Лазарєва Субота перед Великоднем, День довкілля в Україні, Міжнародний день культури, День екологічних знань, Всесвітній день цирку, День кохання в Грузії. Також в цей день носії п’яти імен святкують свій День янгола.

Чоловічі іменини 15 квітня

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса. 15 квітня церквою вшановується преподобний Георгій Мацкверелі.

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить". 15 квітня у церкві вшановується преподобний Григорій Нікомідійський.

Єгор, — спочатку це ім’я з’явилося як народна версія імені "Георгій", проте багато років потому воно є популярним самостійним ім’ям, хоча церковною формою імені Єгор продовжує залишатися ім’я Георгій.

Юхим, — грецьке ім’я, яке красиво перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець". 15 квітня церквою вшановується архієпископ Сурозький Сава.

Жіночі іменини 15 квітня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які традиції пов’язані з Великою Суботою, яка у 2023 році відзначається 15 квітня перед Великоднем.