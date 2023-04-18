Мити чи не мити: як їсти упаковану зелень — остаточна відповідь

Зазвичай відповідь знаходиться на упаковці, але не все так просто

Зелень – це свіжі молоді пагони рослин, що ростуть у культивованому чи вільному вигляді. Її можна виростити самостійно, але більшість вважають за краще просто купити упаковку в супермаркеті.

Така зелень в раціоні дуже корисна. Та чи потрібно її мити, якщо купили упакованою — розповідає Styler.

Чи потрібно мити упаковану зелень?

Насамперед подивіться на упаковку. Якщо там написано "мите", то вам уже не треба цього робити. Але навіть таку зелень експерти радять промити ще раз удома.

Вчені досліджували, чи справді чиста зелень та салати в упаковках. І виявили багато цікавого — передусім, фекалії різних бактерій. Вони могли потрапити на рослини ще під час розфасовки. Тому ситуацію не змінять навіть правильне зберігання та транспортування.

Ще один фактор — поліетиленова упаковка. Такі пакети створюють вологе середовище в салатах, сприятливе для швидкого розмноження бактерій. Тому, якщо ви дбаєте про здоров'я, листя салату краще промити ще раз. Для цього перекладіть зелень в миску, залийте холодною водою і зачекайте декілька хвилин. Після — промийте додатково під проточною і залишіть в ситі, щоб стекла вода.

Таке листя — готовий і дуже корисний гарнір. Просто викладіть її на тарілку поруч зі смачними котлетами з секретом або іншою стравою і злегка збризніть бальзамічним оцтом.