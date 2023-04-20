Жодного солодкого: що не можна пити з чаєм

Виявляється, не все так просто із чаєм!

Чай — один із найпоширеніших напоїв. Люди різного віку люблять випити чашечку чаю з улюбленим десертом.

Суворих правил, що можна чи не можна подавати із чаєм немає. Однак разом із Shuba розглянемо, що краще уникати цього напою.

Що краще не подавати до чаю

Гостру або дуже приправлену їжу. Вона може перебити смак чаю. Уникайте страв, у яких чітко відчувається часник, цибуля, гострий соус, карі, чилі.

Кислі продукти – наприклад, цитрусові. Це може знизити кількість антиоксидантів, які ваш організм може засвоїти.

Молоко або вершки можуть нейтралізувати поліфеноли у чаї, зменшуючи їх антиоксидантні властивості. Цей ефект менш виражений для чорного чаю.

Ми дуже часто п’ємо чай із улюбленими солодощами. Однак, за чаєм можна непомітно з’їсти більше солодкого, ніж ви планували. Це може спричинити різке підвищення рівня цукру в крові. Якщо це відбувається регулярно, то призводить до проблем зі здоров’ям. Краще замінити їх несолодкими бутербродами із цільнозернового хліба.

Смажена або жирна їжа може бути важко засвоюваною, через що ви можете відчувати себе млявими. Чай може допомогти травленню, але поєднання його з важкою їжею може звести нанівець цю користь.

Найкраще до улюбленого чаю – це легкі закуски чи ніжна випічка, яка не переб’є його смаку. Їжа з високим вмістом клітковини або білка також може допомогти уповільнити засвоєння кофеїну в чаї, запобігаючи нервозності.