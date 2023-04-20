Навіщо буряк перед варінням поливати рослинною олією: хитрощі, які точно вам знадобляться

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Буряк – корисний овоч, що входить до складу багатьох страв. Однак готувати його буває надто складно.

Ніхто не любить відмивати темний наліт у каструлі після приготування буряка. Але господині знайшли спосіб, як уникнути такого неприємного слідства після варіння цього коренеплоду. Разом із ProstoWay розповімо, як це зробити.

Як зварити буряк без брудного нальоту на каструлі

Попередньо буряк слід промити та висушити. Для цього можна використати маленьку щіточку.

Перед варінням помістіть буряки у спеціальний герметичний пакет, а потім покладіть у каструлю з окропом. Варіть коренеплід на повільному вогні 25 хвилин. Після цього прямо в пакеті буряк помістіть у місткість із холодною водою. Таким чином, на вашому посуді не буде брудного нальоту.

Як зберегти вітаміни буряків під час приготування

Ретельно вимийте буряк від решток землі. Коренеплід з усіх боків полийте невеликою кількістю олії та загорніть у два шари фольги для запікання. Після цього на півтори години помістіть в розігріту до 200 градусів духовку.

Такі буряки зберігають всі корисні речовини та легко очищаються від шкірки. При цьому вам не доведеться відмивати ваш посуд від зайвого бруду.

"Телеграф" розповідав раніше про способи чищення буряків. З їхньою допомогою вам не доведеться відмивати руки після приготування бурякових салатів.